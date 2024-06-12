NBA／泰托姆冠軍賽瘋狂打鐵 綠衫軍主帥：他仍在主導戰局
塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）總冠軍賽面對獨行俠，投籃命中率不佳，但綠衫軍總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）認為泰托姆仍在主導戰局，希望他繼續保持狀態。
泰托姆首戰16投6中進帳16分，第二戰18投6中得18分，據美聯社報導，1968年後有97名球員在總冠軍賽出手超過150次，泰托姆的35.4%命中率是這些球員中最低。
今年季後賽泰托姆得分低於23分時，球隊戰績8勝0敗，因此不少人認為他乾脆專心打輔助，對此馬祖拉表示，「我不認為他需要這樣做，他會閱讀防守，積極抓住機會，做出正確選擇。」
馬祖拉相信泰托姆手感能恢復，並欣賞他對比賽的態度，「他第二場比賽有些上籃機會，只是出手稍微偏掉，如果那些球進了，將是一場完全主導的表現。我欣賞他的心態，每場都在思考防守如何對付他，如何能造成最大影響，他攻防兩端都很出色，我們需要他繼續保持。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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