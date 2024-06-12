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NBA／擅長阻攻的關鍵？綠衫軍懷特：我不怕被隔扣

聯合新聞網／ 綜合報導
懷特(右)上演關鍵火鍋，鎖定勝局。 歐新社
懷特(右)上演關鍵火鍋，鎖定勝局。 歐新社

塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）G2上演關鍵火鍋，澆熄獨行俠反攻氣焰，搶下比賽勝利。他今天受訪時直言，自己從不害怕被隔扣。

懷特連2季獲選年度防守陣容第二隊，今年例行賽場均1.2次阻攻創個人生涯新高。他受訪時表示，「我真的不怕被隔扣，你必須知道，如果打比賽的時間夠長，總有一天會發生，特別是在這個層級。」懷特也提到東區冠軍賽面對溜馬時，就曾被自己的好友奈史密斯（Aaron Nesmith）隔扣。

不過懷特這次阻攻被許多球迷質疑是打手犯規，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）賽後也開酸，「看起來像犯規，但沒有響哨，所以不是犯規。」

懷特季後賽場均17.6分4.0籃板4.4助攻，還有1.3阻攻1.0抄截，三分命中率高達40.4%，數據比例行賽更出色。懷特4年7000萬美元合約將在明年夏天到期，據知名記者史坦（Marc Stein）報導，他本季結束後將尋求提前續約。

NBA季後賽 塞爾蒂克 獨行俠

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