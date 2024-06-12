T1聯盟／高中教練驚喜現身 林秉聖奪年度第六人淚崩
今年率台北台新戰神打出驚奇之旅的後衛林秉聖，成T1聯盟年度獎項大贏家，今天頒獎典禮先上台領取年度防守第一隊獎盃，年度第六人再度上台領獎，強恕高中時期教練高從立驚喜現身更逼出林秉聖眼淚。
今年入選年度第六人的球員包括台南台鋼獵鷹後衛谷毛唯嘉、林秉聖、高雄全家海神洋將艾倫和新北中信特攻洋將傑卡，林秉聖從中突圍，高從立從後台現身擔任頒獎者，讓林秉聖十分意外。
「非常謝謝教練高中三年來的教導，他私底下和爸爸一樣，像乾爸爸一樣，我是很普通的球員，他對我非常好。」提到高中過往，林秉聖忍不住哽咽，他有感而發說：「以前什麼都不是的時候，幫助我的人，是最重要的人，生命中有幾個人就夠了。」
從高中不起眼的球員，再經過「雙合約」風波和場外的劈腿新聞，林秉聖表示今天拿到的年度第六人獎項意義非凡，「這一路走來不是很簡單，因為大家覺得我來台新是想打先發才來的。教練把我擺第六人，我也無怨無悔，關鍵時刻能幫助球隊拿下勝利，才是最重要的。」
今天已經兩度上台的林秉聖也強調，期許自己更進步，會繼續努力、繼續加油。
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