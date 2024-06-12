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NBA／詹皇昔日戰友退休後染毒癮上街乞討 躲避警追捕突暈倒

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、魏斯特(右)。 截圖自X
詹姆斯(左)、魏斯特(右)。 截圖自X

前NBA球員魏斯特（Delonte West）退休後因心理健康問題，染上毒癮和酗酒，曾被目擊流落街頭行乞，近日他又再度登上媒體版面，他面臨多項指控被逮捕，躲避警方追捕過程中突然暈倒失去意識。

魏斯特生涯征戰NBA8年，曾與詹姆斯（LeBron James）在騎士共同打拼3季，和詹皇母親傳過緋聞，令不少球迷印象深刻，也成為網路迷因。

據《ESPN》報導，現年40歲的魏斯特當地時間上周四在維吉尼亞被逮捕，罪名是違反保釋條件和拒捕，都是輕罪，保釋金2000美元。

當地警方指出，當天凌晨1點左右發現衛斯特，他在被追捕路上一度失去蹤影，被發現時已暈倒無意識，以納洛酮（Naloxone）治療仍未見效，送醫治療後才恢復意識。他預計6月25日出庭面對持有毒品及違反保釋條件指控，7月11日因拒捕和妨礙司法再次出庭。

前獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）曾伸出援手，幫助衛斯特進入勒戒機構。2022年更傳出他將重返賽場，效力職業3對3聯賽球隊，不過同年7月他又被鏡頭捕捉到上街向路人要錢，如今慘樣曝光，讓許多球迷不勝唏噓。

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LeBron James

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