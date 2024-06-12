NBA／柯瑞獲KD禮讓FMVP卻打超爛 楊恩曝：他差點哭出來

「黑人問號」楊恩（Nick Young）2017-18賽季曾效力勇士隊，隨杜蘭特（Kevin Durant）和柯瑞（Stephen Curry）輕鬆奪下總冠軍。他近日在節目上透露，柯瑞當年因錯失FMVP（總冠軍賽MVP）差點哭出來。

2018年總冠軍賽勇士以4：0橫掃詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士隊，不過G3柯瑞16投3中只拿11分；反觀杜蘭特狂轟43分13籃板7助攻。

楊恩在「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）節目上回憶G3賽後，「柯瑞在休息室低著頭，贏了比賽卻差點哭出來。柯瑞想拿到FMVP，杜蘭特嘗試讓他拿到，因為自己前一年拿過了，但柯瑞就是投不進。」

儘管柯瑞最後一場狂轟37分，當年FMVP仍頒給杜蘭特。2019年季後杜蘭特離開勇士，柯瑞2022年率勇士捲土重來，總冠軍賽擊敗塞爾蒂克，柯瑞也收下生涯第4座冠軍及第1座FMVP。