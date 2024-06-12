NBA／離間計2.0？獨行俠基德讚泰托姆是「世界上最好球員」

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）日前說布朗（Jaylen Brown）是塞爾蒂克最佳球員，被質疑是在離間布朗和泰托姆（Jayson Tatum）的關係。如今獨行俠陷入0勝2敗落後，基德受訪時稱讚泰托姆是「世界上最好的球員之一」。

泰托姆前2戰雖手感不佳只進帳34分，但送出20次助攻，稱職扮演進攻串聯者。基德今天受訪時稱讚泰托姆，「他是世界上最好的球員之一，只能盡量讓他難受一點。球員們防守很到位，努力讓他不好過。」

基德第一戰賽後先誇布朗，第二戰後又讚泰托姆。 美聯社

泰托姆G2賽後曾提到自己一直被包夾，「每次我運球就有3個人在旁邊，我們球隊有一群射手和能拉開空間的人，他們一直給哈勒戴（Jrue Holiday）空檔，我不用做特別的事，只需找到空檔的隊友。」

塞爾蒂克目前系列賽取得2：0領先，明天將作客獨行俠，尋求系列賽聽牌，不過主力長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）第3戰能否上陣打上問號。許多球迷好奇，如果綠衫軍最終奪下隊史第18冠，泰托姆和布朗誰會拿到FMVP。