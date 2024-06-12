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NBA／表現太差向唐西奇懺悔 厄文：要為他打得更好

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前兩戰表現不如預期的獨行俠明星後衛厄文，向好搭檔唐西奇保證G3會打得更好。 路透
前兩戰表現不如預期的獨行俠明星後衛厄文，向好搭檔唐西奇保證G3會打得更好。 路透

在總冠軍賽前2戰打完以0：2落後的獨行俠隊，明天將回到主場與塞爾蒂克隊進行第3戰，前兩戰表現不如預期的獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）今天練球後表示，已經向隊友唐西奇（Luka Doncic）「懺悔」，將會為了他拿出更好的表現。

厄文在總冠軍賽前兩戰於塞爾蒂克主場的賽事中，並未打出當家球星該有的水準，兩戰平均攻下14分、4助攻，且三分球合計8次出手全都落空，成為獨行俠陷入苦戰的原因之一。

回到主場出賽前夕，厄文坦承前兩戰輸球自己必須負上全責，並已經向這兩場比賽孤軍奮戰的隊友唐西奇喊話，「我告訴我的兄弟，必須為了他打得更好，和他一起作戰，為了實現我們的目標，我們都必須打出更好的表現，也必須把所有細節做好，不計任何代價的去贏得勝利。」

厄文直言，儘管用嘴巴說說很容易，但自己已經先向唐西奇伸出手來，讓他知道自己為表現不佳承擔責任，「我首先要做的就是接受我的表現確實不好這個事實，或者說是沒有達到我的標準。回到波士頓，讓我內心深處更想要打好比賽，想要為我的隊友提供幫助，但作為一名有競爭力的球員，這樣的表現確實是令人沮喪的。」

儘管厄文個人已經吞下對戰前東家塞爾蒂克的12連敗，但綠衫軍總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也言，已經做好厄文會觸底反彈的準備，「我們並沒有打算完全阻止他，而是要讓他得更困難，因為他有影響比賽的能力，所以我們必須以此為目標來奮戰，下場比賽他肯定會打得更有侵略性。」

Kyrie Irving Luka Doncic NBA季後賽 獨行俠

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