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NBA／G2出現罕見傷勢！波爾辛吉斯G3出賽成疑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波爾辛吉斯左腳出現罕見傷勢，第3戰能否上陣打上問號。 美聯社
波爾辛吉斯左腳出現罕見傷勢，第3戰能否上陣打上問號。 美聯社

塞爾蒂克隊長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今年季後賽受右腿傷勢影響休兵5周，總冠軍賽首戰才重新上陣，不料明天第3戰開打前卻傳出壞消息，「綠衫軍」今天宣布，波爾辛吉斯左腳出現罕見傷勢，第3戰能否上陣打上問號。

塞爾蒂克表示，波爾辛吉斯內側支持帶（retinaculum）撕裂，導致左腿脛骨後肌腱脫位，進入每日觀察名單。

「這是很隨機的狀態，我感覺到有些什麼，現在我必須處理他。」總冠軍賽回歸首戰就攻下20分的波爾辛吉斯表示，現在狀況是每天評估，明天會再看看感受如何，「當然，我會盡一切可能上場，讓我們看下去。」

有別於先前右腿舊傷，波爾辛吉斯這次傷勢是第2戰的第三節出現，導致他走路有些一跛一跛，但主角強調，在重要時刻出現新的傷勢雖是很艱困的狀況，「但我感覺很好，精神很好，明天會再看狀況如何。」

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）倒是明確表示，和波爾辛吉斯有關的任何決定都會由醫療團隊制定，而非波爾辛吉斯本人，「他會做任何事、所有事為明天比賽作好準備，但這是很嚴重的傷勢，我們球隊和醫療團隊不會讓他曝露在任何不好的處境。」他重申，能否上場的決定權不在波爾辛吉斯手上，最終仍取決醫療團隊的決定。

波爾辛吉斯也承認，不確定執意要打的話有什麼潛在風險，目前也不知道具體細節，「就我角度來看，就像我所說，沒有任何事情可以阻止我，除非我被說不允許上場，這會是唯一我無法出賽的原因。」

NBA季後賽

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