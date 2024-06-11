NBA／隊友流於看唐西奇、厄文單打 魔術強森點明獨行俠麻煩

獨行俠在總冠軍賽前兩戰一共淨輸25分，幾乎是難以掌控住比賽局勢，只能流於被動。75大傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）就點出球隊問題罩門所在，直言獨行俠球員都太常站在一邊看唐西奇（Luka Doncic）或厄文（Kyrie Irving）輪流單打。

「獨行俠都太多站著看唐西奇或厄文執行一對一單打。如果他們想要贏球，就必須讓球的流動更快速，同時加快比賽節奏，獲取更多輕鬆的得分機會。」魔術強森說。

塞爾蒂克兩戰都把對手得分壓在100分以內，更將獨行俠的三分火力封鎖到一共53投13中，難以有效拉開空間，造成對方防線傷害。

唐西奇首戰先是拿到30分10籃板，第2戰攻下32分11籃板11助攻的大三元，但無濟於事，且兩戰還出現多達12次失誤。

根據統計，這是唐西奇今年季後賽第7次大三元，和1967年的張伯倫（Wilt Chamberlain）並列史上單一季後賽大三元次數第2多紀錄，僅次於約柯奇在去年創下的10次。

除了點名獨行俠的不足之處外，魔術強森亦稱讚塞爾蒂克整體實力明顯壓過對方，即使雙槍俠表現不見得突出完美，還是能靠強大戰力拖垮敵人。

「綠衫俊持續證明他們的天賦對於獨行俠來說實在太過殘忍。即使泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）沒有拿到全隊最高分，他們還是可以拿下第2戰勝利。他們主宰了禁區和外圍，哈勒戴在內線9投全中拿到26分，另外4人也是得分上雙。」魔術強森說。