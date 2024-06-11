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NBA／懷特攻守重要性有目共睹 休賽季有望獲破億美元續約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
懷特攻守表現對於綠衫軍相當重要。 美聯社
懷特攻守表現對於綠衫軍相當重要。 美聯社

在總冠軍賽第2戰用一次關鍵阻攻封下獨行俠最後逆轉希望的塞爾第克後衛懷特（Derrick White），其攻守表現可以說是球隊最穩定的力量之一。知名記者史坦（Marc Stein）也報導，懷特在今年賽季將會尋求提前續約。

即將過30歲生日的懷特，是在2020年簽下4年7000萬美元的合約，下個賽季將是他合約最後一年，年薪僅約2000萬美元，可謂物超所值。今年休賽季他將有資格和綠衫軍簽下一份最多4年1.26億美元的提前續約協議。

今年例行賽，懷特繳出場均15.2分5.2助攻4.2籃板1抄截1.2阻攻的全方位數據，三分命中率達39.6%，且命中生涯新高2.7顆三分球。到了季後賽，懷特的得分提升到17.6分，三分命中率達40.4%，每場命中3.4顆，另外還有4.4助攻4籃板1.3阻攻1抄截的表現，完全展現抗壓性。

懷特也是聯盟少數能夠場均抄截和阻攻能破1次的球員，對照其後衛身份更顯可貴，如此紮實的防守功力讓他連續兩年入選年度防守第二隊。

儘管塞爾蒂克之後會面臨陣中4人年薪超過3000萬美元的薪資壓力，但考量懷特的重要性，若今年賽季順利奪冠，為了維持競爭力，可以預期球團仍是會捧上一份大合約。

目前塞爾蒂克已經取得2連勝，雖然被看好能夠奪下隊史第18座總冠軍，但懷特也不敢大意。「距離我們的目標還很遠，現在還沒有到可以放鬆的時刻。獨行俠是一支很強的球隊，我們還需要完成許多事情。」

NBA季後賽

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