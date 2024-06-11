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NBA／女友接新娘捧花不能當玩咖了？哈登「嚇壞」表情成梗圖

聯合新聞網／ 綜合報導
女友接到捧花後，哈登露出驚恐表情。 截圖自影片畫面
女友接到捧花後，哈登露出驚恐表情。 截圖自影片畫面

「大鬍子」哈登（James Harden）近日與女友參加一場婚禮，沒想到哈登女友竟接住新娘捧花，女友相當興奮，與哈登驚恐表情形成極大反差。

婚禮有習俗是接到捧花的女生，有望成為下一位新娘。不過哈登是有名的玩咖，過去經常被媒體捕捉到進出夜店，因此當他女友接到捧花，開心與他擁抱時，他瞪大雙眼看起來不知所措，引發網友熱議。

影片在網路上被瘋傳，已經有數千萬瀏覽量，網友紛紛留言調侃，「那老兄真的嚇壞了」、「脫衣舞俱樂部的門在他眼前關閉」、「新迷因圖」、「他的表情好經典」、「終於要戴上生涯第一枚戒指」。

James Harden

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