NBA／女友接新娘捧花不能當玩咖了？哈登「嚇壞」表情成梗圖
「大鬍子」哈登（James Harden）近日與女友參加一場婚禮，沒想到哈登女友竟接住新娘捧花，女友相當興奮，與哈登驚恐表情形成極大反差。
婚禮有習俗是接到捧花的女生，有望成為下一位新娘。不過哈登是有名的玩咖，過去經常被媒體捕捉到進出夜店，因此當他女友接到捧花，開心與他擁抱時，他瞪大雙眼看起來不知所措，引發網友熱議。
影片在網路上被瘋傳，已經有數千萬瀏覽量，網友紛紛留言調侃，「那老兄真的嚇壞了」、「脫衣舞俱樂部的門在他眼前關閉」、「新迷因圖」、「他的表情好經典」、「終於要戴上生涯第一枚戒指」。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
▪ 總冠軍賽G2開打！綠衫軍展現強大攻守優勢 唐西奇32分大三元無力回天 掌握最新系列賽戰況
▶▶▶這裡看即時比分與數據統計
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言