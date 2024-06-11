NBA／2分鐘起立致敬！西班牙名將淚灑皇馬主場 唐西奇：最偉大之一

在西甲聯賽總冠軍賽第2戰中，尋求第37座金盃的皇家馬德里以105比98擊敗UCAM Murcia，取得系列賽2比0領先優勢。日前宣佈將高掛球鞋的西班牙傳奇名將費南德茲（Rudy Fernandez）毫無疑問成了這場比賽的最大焦點，因為這很可能是他職業生涯最後一次在皇馬主場出戰。

比賽結束後，滿場球迷起立向費南德茲致敬，長達兩分鐘的掌聲歡呼更讓他感動得淚灑球場。

「今天可說是充滿著各種情緒，因為這可能是我在這裡的最後一場比賽了。我要感謝在籃球路上所有幫助過我的人們。」

Rudy Fernandez with the standing ovation in Madrid.



Emotional moment in his probably last game with Real Madrid. 🙌



pic.twitter.com/JvrNuOQZf2 — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) 2024年6月10日

費南德茲回顧了自己在皇馬的13年職業生涯，也對這一路走來所經歷的一切感到滿意和自豪。「這些年來，我們一起經歷了許多場戰鬥，有奪冠也有失敗。我認為加盟皇馬是我生涯中所做出的最好決定。」他說道。

儘管這場比賽可能是他的主場告別戰，但費南德茲仍希望在客場盡快結束系列賽。「我們不希望延長戰線，希望能在客場奪冠；但同時我們也知道UCAM Murcia是一支可敬的對手。」

在這場比賽中，費南德茲上場23分鐘，三分球4投全中，得到12分、6籃板。

倘若能隨皇馬奪冠結束生涯最後賽季，費南德茲接下來將會投身巴黎奧運資格賽，爭取最後門票機會，先前他已經入選了西班牙國家隊大名單中。

LA OVACIÓN INTERMINABLE DEL WIZINK CENTER A RUDY FERNÁNDEZ.



👏 @rudy5fernandez



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費南德茲是西班牙黃金世代的核心成員之一，贏得2面奧運銀牌和1面奧運銅牌，以及2次世界盃冠軍、4次歐錦賽冠軍；他在2007年以首輪24順位被太陽挑中，後續被交易到拓荒者，3個賽季後被送到金塊，之後回到西班牙打球。4年生涯下來，場均得到9.1分2.4籃板2.2助攻，投籃命中率39.9%，三分命中率36.0%。

值得一提的是，現效力於達拉斯獨行俠的前皇馬球星唐西奇（Luka Doncic）也在IG限動分享了費南德茲的照片，表達對於前輩的最高敬意。唐西奇並寫道：「Uno de los mas grandes.」（西班牙語意為「最偉大之一」）。

¿Sergio Llull y Rudy Fernández cortando con falta a Luka Doncic en sus ataques?



🎶 Volare... oh, oh!

🎶 Cantare... oh, oh!



⚪️ Real Madrid legends en #tokyo2020 pic.twitter.com/7liwlRhXcP — De Faja (@defajacom) 2021年8月1日