快訊

日本再生能源前哨戰 台積電進駐熊本或為跨國爭取綠能

花東三法恐成最後稻草 國民黨「朱傅體制」已生變數？

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

NBA／壓哨三分彈非偶然 綠衫軍替補後衛成「拆彈」專家

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

塞爾蒂克隊在總冠軍賽第2戰以105：98擊敗獨行俠隊，主場2連勝到手，替補後衛普里查德（Payton Pritchard）第三節壓哨的34呎打板三分球成比賽亮點之一，其實他正是聯盟投「壓哨球」的佼佼者。

根據統計，普里查德和塞爾蒂克隊友泰托姆（Jayson Tatum）本季單節最後4秒投進的三分球數各是9球，並列聯盟領先者，昨天第三節的驚天一投不過是普里查德在最大舞台的展現。

普里查德原本有機會以10球獨居首位，但美國時間2月9日出戰巫師隊時，他半場雖投進大號外線，但時間剛好走完，讓這記壓哨球無法進入記錄。

就算不是壓哨球獨居領先的球員，普里查德對自己「拆炸彈」的能力充滿自信，昨天這一球就是證明，他說：「馬祖拉（Joe Mazzulla）在最後3秒把我擺上去，所以我喜歡這樣的時刻。我為此而生，我善用這項優勢。」

塞爾蒂克教頭馬祖拉也大讚普里查德表現，他表示有同樣機會時，聯盟中很多選手會放棄出手，或是假裝要投籃，普里查德是把握住機會，幫助「綠衫軍」拿下總冠軍賽2連勝。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／獨行俠2連敗綠軍 唐西奇點出原因：失誤和罰球

NBA／塞爾蒂克隊史奪冠鐵律浮現？泰托姆寫尷尬紀錄

NBA／綠衫軍鎮隊之寶！哈勒戴兩戰0失誤 紀錄直追兩大傳奇

NBA／對老東家塞爾蒂克12連敗 厄文：對自己有點失望

相關新聞

NBA／婉拒湖人6年22.6億大約 赫爾利將續留UConn大學

康乃狄克大學（UConn）總教練赫爾利（Dan Hurley），在今天傳出婉拒湖人開出的6年7000萬美元合約，將繼續留...

NBA／挑戰多、開價缺乏吸引力 湖人教頭成燙手山芋

湖人隊今天傳出爭取康乃狄克大學總教練赫爾利（Dan Hurley）執掌兵符遭到婉拒，為球隊近年爭取總教練加盟失利再增添一...

NBA／無懼受傷陰影仍要拚第3戰 波爾辛吉斯：我會死在場上

塞爾蒂克在總冠軍賽第2戰以105比98擊敗獨行俠，系列賽取得2比0領先。然而，才剛回歸的中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）卻是在比賽中又面臨到傷病問題，引發外界對他後續出賽狀況的擔

NBA／被湖人解雇後迅速找到工作 漢姆重返公鹿擔任首席助教

才剛被湖人解雇的總教練漢姆（Darvin Ham）很快就找到新工作。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，漢姆將重返昔日效力的密爾瓦基公鹿，擔任主帥瑞佛斯（

NBA／約柯奇領銜塞爾維亞16人名單 奧運開幕日迎戰美國

儘管今年無緣率領金塊完成衛冕，不過近4年3度拿下年度MVP的約柯奇（Nikola Jokic）將有望在暌違8年後再度征戰...

NBA／壓哨三分彈非偶然 綠衫軍替補後衛成「拆彈」專家

塞爾蒂克隊在總冠軍賽第2戰以105：98擊敗獨行俠隊，主場2連勝到手，替補後衛普里查德（Payton Pritchard...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。