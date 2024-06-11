NBA／壓哨三分彈非偶然 綠衫軍替補後衛成「拆彈」專家

塞爾蒂克隊在總冠軍賽第2戰以105：98擊敗獨行俠隊，主場2連勝到手，替補後衛普里查德（Payton Pritchard）第三節壓哨的34呎打板三分球成比賽亮點之一，其實他正是聯盟投「壓哨球」的佼佼者。

根據統計，普里查德和塞爾蒂克隊友泰托姆（Jayson Tatum）本季單節最後4秒投進的三分球數各是9球，並列聯盟領先者，昨天第三節的驚天一投不過是普里查德在最大舞台的展現。

普里查德原本有機會以10球獨居首位，但美國時間2月9日出戰巫師隊時，他半場雖投進大號外線，但時間剛好走完，讓這記壓哨球無法進入記錄。

就算不是壓哨球獨居領先的球員，普里查德對自己「拆炸彈」的能力充滿自信，昨天這一球就是證明，他說：「馬祖拉（Joe Mazzulla）在最後3秒把我擺上去，所以我喜歡這樣的時刻。我為此而生，我善用這項優勢。」

塞爾蒂克教頭馬祖拉也大讚普里查德表現，他表示有同樣機會時，聯盟中很多選手會放棄出手，或是假裝要投籃，普里查德是把握住機會，幫助「綠衫軍」拿下總冠軍賽2連勝。