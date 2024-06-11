PLG／外籍生第一人！鋼鐵人丹尼爾奪新人王
P. LEAGUE+今天公布2023到24球季年度新人王得主，高雄17直播鋼鐵人隊丹尼爾本季加盟就全勤出賽，籃板及阻攻數據均是聯盟非外籍球員之冠，成為聯盟史上第1位以外籍生身分拿下新人王的球員。
丹尼爾新秀年總計出賽40場，其中20場先發，上場時間22分15秒為本季唯一超過20分鐘的新人。
在場上以防守為主的丹尼爾，3項防守數據都有亮眼的表現， 場均7籃板搭配1.2阻攻，2項數據均是聯盟非外籍球員之冠，場均1抄截也排在聯盟前場非外籍球員第2，搭配場均6分，在新人王票選的27張選票，拿下15張5分、以總分75分及過半的得票率。
本季PLG新秀出賽時間受限，符合新人王入圍的只有丹尼爾和鋼鐵人隊友劉承彥，丹尼爾成為2021到22球季陳又瑋後，鋼鐵人球員再獲新人王。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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