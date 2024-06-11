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NBA／挑戰多、開價缺乏吸引力 湖人教頭成燙手山芋

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人近幾年一直尋覓能夠帶領雙星登頂的適合主帥。 美聯社
湖人近幾年一直尋覓能夠帶領雙星登頂的適合主帥。 美聯社

湖人隊今天傳出爭取康乃狄克大學總教練赫爾利（Dan Hurley）執掌兵符遭到婉拒，為球隊近年爭取總教練加盟失利再增添一案例，儘管身為聯盟最受關注的球隊之一，湖人總教練的位置似乎已成燙手山芋。

湖人今年於季後賽首輪止步後，開除僅合作兩年的總教練漢姆（Darvin Ham），10年內已經第5度換帥，儘管執掌這支聯盟史上紀錄最輝煌且陣中從不乏球星的隊伍，對很多總教練來講都是夢寐以求的工作，但湖人在尋找總教練的過程卻總是不太順遂。

ESPN報導，湖人尋覓人選一直遭遇波折，除了總教練所需背負的壓力，另一個問題在於開出的薪資被認為低於預期。

包括聯盟總教練年薪第4名的快艇隊泰隆魯（Tyronn Lue）、排名第5名的威廉斯（Monty Williams），當年都曾是湖人積極招攬的目標，不過泰隆魯兩周前與快艇簽下年薪1400萬美元合約，威廉斯年薪也達1300萬元，據傳薪資都遠高於湖人提供的價碼。

這次爭取赫爾利的過程中也傳出，湖人開出6年7000萬美元，將成為下賽季NBA薪水第6高的總教練；儘管赫爾利未有NBA擔任總教練經歷，但考量到他在執教過程帶來的高能量、文化氛圍以及創造性，確實可能帶給湖人相當大的改變，加上外傳UConn已開給赫爾利一張6年5000萬美元的合約，對他來說湖人的合約並沒有絕對的吸引力。

湖人目前擁有不錯的陣容，但下賽季已經浮現許多必須面對的難題，包括詹姆斯（LeBron James）即將年滿40歲，新賽季如何安排他的角色與定位，以及未有太多薪資空間得以運用，這讓湖人下賽季對於「成功」的定義仍是相當模糊。

NBA季後賽

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