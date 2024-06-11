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NBA／被湖人解雇後迅速找到工作 漢姆重返公鹿擔任首席助教
才剛被湖人解雇的總教練漢姆（Darvin Ham）很快就找到新工作。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，漢姆將重返昔日效力的密爾瓦基公鹿，擔任主帥瑞佛斯（Doc Rivers）的首席助理教練。
漢姆曾在2018年至2022年期間擔任公鹿的助理教練，並在2021年幫助球隊奪得隊史首座總冠軍。之後漢姆被湖人延攬，執教兩個賽季取得90勝74敗，勝率達54.9%。儘管帶領湖人在2023年殺進西區冠軍賽，但被金塊橫掃後，本季又在季後賽首輪5戰不敵金塊，直接就被球團炒掉。
在重新加入公鹿前，漢姆曾收到多支球隊的邀約，包括前公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）所執教的太陽和勇士。然而，漢姆最終選擇了重返密爾瓦基。
瑞佛斯在今年季中緊急接掌公鹿，但球隊整體表現低迷，排名落居東區第3，特別是當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的受傷，更導致公鹿首輪就遭到溜馬「下克上」。
據悉，漢姆與安戴托昆波之間有著不錯的交情，這將有助於瑞佛斯進一步管理球隊並提升整體表現。
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