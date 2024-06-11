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NBA／無懼受傷陰影仍要拚第3戰 波爾辛吉斯：我會死在場上

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波爾辛吉斯誓言第3戰不會缺席。 路透社
波爾辛吉斯誓言第3戰不會缺席。 路透社

塞爾蒂克在總冠軍賽第2戰以105比98擊敗獨行俠，系列賽取得2比0領先。然而，才剛回歸的中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）卻是在比賽中又面臨到傷病問題，引發外界對他後續出賽狀況的擔憂。

波爾辛吉斯是在第四節剩下6分鐘時與華盛頓（P.J. Washington）爭搶時出現一些身體接觸，隨後他在場上跛行了幾分鐘就選擇提前退場。

賽後，波爾辛吉斯表示他的傷勢並不嚴重，但仍需要進一步觀察。他強調自己感覺良好，沒有什麼大問題，同時表示他不會缺席第3戰。

「問題不嚴重，我們會再觀察看看，」波爾辛吉斯展現決心，「這一點都沒有困難，我會死在場上。」

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後亦透露，對於波爾辛吉斯的傷勢完全不擔心。「他很好。」馬祖拉說。

首戰成為勝利功臣的波爾辛吉斯，此役替補上場23分鐘，7投4中，得到12分、4個籃板和2次阻攻。這是他在季後賽因右小腿拉傷缺席近6周後的第2場出賽，都是擔任替補角色。

NBA季後賽

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