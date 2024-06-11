NBA／哈勒戴老將價值 綠軍再勝獨行俠

挑戰隊史第十八座NBA總冠軍的塞爾蒂克隊，昨天進攻雖沒首戰順手，在卅三歲後衛哈勒戴廿六分、十一籃板助陣下，第四節尾聲仍頂住獨行俠隊反撲，最終以一○五比九十八迎接主場二連勝，也讓獨行俠球星唐西奇的「大三元」紀錄夜蒙塵。

「綠衫軍」總冠軍賽首戰以十八分差距奪勝，昨天第二戰外線手感降溫，但上半場仍緊咬獨行俠比分，第三節再打出十比○攻勢擴大領先；獨行俠決勝節最後三分鐘打出九比○小高潮，將差距縮小成五分，但華盛頓關鍵上籃被塞爾蒂克的懷特搧掉，回頭布朗再上籃得手，徹底澆熄獨行俠反攻氣焰。

塞爾蒂克只用八人打滿，其中五人得分兩位數，哈勒戴除攻下全隊最高分且沒出現任何失誤，連同首戰合計卅八分、零失誤，寫下近卅六年總冠軍賽頭兩戰最多得分且零失誤紀錄。三年前穿著公鹿隊球衣迎接NBA總冠軍的哈勒戴表示，今年「綠衫軍」有很棒的旅程，「但我們都清楚，二比○領先不代表任何事，任務還沒結束，我們要不惜一切代價奪勝。」

七戰四勝制的總冠軍賽，第三戰將於台灣時間周四早上八點半移師達拉斯舉行，昨天貢獻卅二分、十一籃板、十一助攻的獨行俠球星唐西奇表示，雖締造隊史第一次總冠軍賽「大三元」紀錄，但個人出現八次失誤，八次站上罰球線機會又失手四球，都是球隊吞敗原因。他說：「所以這兩個部分我必須做得更好，但最終我們必須多進球，才能贏下比賽。」