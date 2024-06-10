NBA／NCAA連霸教頭赫爾利執掌湖人？沃神曝：最快明天有答案
目前積極尋找新任總教練的洛杉磯湖人，將目標鎖定在率領康乃狄克大學連續兩年贏得NCAA冠軍的赫爾利（Dan Hurley）。據悉湖人已經向赫爾利提出了一份長期且高額的合約，據報導該合約價值達8年1億美元。
根據《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，赫爾利將在近期內做出決定，最早可能在美國時間6月10日給出答案。
赫爾利在接受採訪時透露，他對湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）和老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）所描繪的未來願景感到非常滿意，但與此同時，他也對康乃狄克大學有著深厚的感情和承諾。
赫爾利是在週四飛往洛杉磯，與湖人管理層會面，並於週六返回東部。赫爾利週三已經告知康乃狄克大學的管理層他正在與湖人談判，週四則通知了他的球員們。在去年幫助康乃狄克大學奪冠後，赫爾利已經和學校達成6年3210萬美元的續約協議，這金額在大學教練中可說是相當罕見。
赫爾利在考慮湖人的邀請時，不僅僅是薪資的問題，更是對未來發展的考慮。湖人正處於尋找新教練的關鍵時刻，他們希望找到一位能夠帶領球隊重返巔峰的人選。赫爾利的戰術智慧和球員發展能力使他成為湖人隊的首選。
湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）對赫爾利的進攻戰術非常欣賞，他曾在Podcast節目中公開讚揚赫爾利的創新進攻方式。此外，湖人隊也計劃在新賽季中更多地依賴核心長人戴維斯（Anthony Davis），並希望新主帥能夠更好去整合這些核心球員和年輕球員的養成。
然而，湖人並不是唯一對赫爾利感興趣的球隊。市場上還有其他球隊在尋求頂級教練，但湖人給出的長期合約和建隊願景使他們在競爭中具有優勢。赫爾利的決定不僅會影響湖人的未來，還會對康乃狄克大學和整個NCAA籃球界產生深遠的影響。
如果赫爾利選擇接受湖人的邀請，他將接替剛被解僱的漢姆（Darvin Ham），並面臨著要帶領湖人重返季後賽和爭奪總冠軍的巨大挑戰。
無論最終選擇如何，赫爾利的決定都將是今年籃球界最受矚目的事件之一。
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