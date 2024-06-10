NBA／傳湯普森不悅格林言論 更怨勇士續約態度冷處理

34歲的勇士明星射手湯普森（Klay Thompson）與球隊的續約談判陷入僵局，這引發了外界關注。湯普森即將在今年夏天成為自由球員，而勇士隊遲遲沒有與他展開續約談判，這讓他感到非常不滿。

根據《The Athletic》記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）的報導，湯普森對勇士管理層的態度非常失望，特別是他們根本沒有與他討論提前續約的事宜。

卡瓦卡米在播客節目中透露，湯普森對此相當生氣，甚至對於隊友格林（Draymond Green）的言論感到不滿。格林曾公開表示勇士在湯普森受傷期間仍然給了他一份大合約，這番話讓湯普森感到不悅。

格林在之前的一次採訪中提到：「勇士應該要留下湯普森，他們對我們所有人都做得很好，之前湯普森傷到左膝前十字韌帶後，勇士還是給了他1.9億美元。」這些言論被認為是揭開了湯普森對球隊和隊友不滿的導火索。

儘管如此，湯普森一直強調自己希望留在勇士並在這裡退役。但勇士隊管理層對給湯普森一份高薪長期合約持謹慎態度。

《The Heavy》資深記者德凡尼（Sean Deveney）報導指出，勇士目前不願意為湯普森提供超過2500萬美元的年薪，而這可能意味著湯普森在勇士隊的未來不確定。

同時，湯普森在自由市場上也吸引了許多其他球隊的關注，特別是奧蘭多魔術隊。魔術擁有豐厚的薪資空間，能夠為湯普森提供一份年薪在3000萬到4000萬美元之間的合約，這使得魔術成為湯普森潛在的下家之一。

柏金斯（Kendrick Perkins）在節目中提到，勇士需要讓湯普森感到被重視。他說：「湯普森需要感受到愛，他看著隊友們都拿到了上億美元的合同，自己卻沒有，這讓他心裡不好受。」