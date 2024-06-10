NBA／5根手指宣告拚出第5戰！厄文盼用騎士經驗找回正軌

「波士頓公敵」厄文（Kyrie Irving）在今天第2戰離開球場時朝著主場球迷比出5根手指，意味著將會在第5戰回到這裡繼續奮鬥，同時似乎也暗示獨行俠不會在自家主場被橫掃出局。

不過這樣的「精神勝利法」固然是一種激勵，卻難以掩蓋厄文在系列賽前兩戰的低迷演出。兩場比賽下來，厄文場均緊14分4助攻2.5籃板1抄截，投籃命中率35.1%，更可怕的是，三分球8投0中，和西區冠軍賽大殺四方的表現判若兩人。

Kyrie Irving was letting the Celtics fans know the Mavs will be back for Game 5 👀



(via @kyriecenterig / TT)pic.twitter.com/cG1FriJMo3 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年6月10日

怒踩綠衫軍地板「Logo」的心魔顯然就是如此壓迫著厄文，包括例行賽和季後賽在內，厄文對戰塞爾蒂克已經吞下12連敗。特別是詹姆斯（LeBron James）在節目中稱讚厄文天賦驚人後，他彷彿陷入在結界之中，難以掙脫。

「輸球的責任不全在我身上，但我肯定是要負起大部份的責任。」厄文說。

厄文希望能夠在回到達拉斯後重新找到贏球的自信，畢竟他是全隊唯一一個曾在總冠軍賽締造史上最強逆轉秀的核心成員。

「之前在總冠軍賽中我也曾面臨0比2落後局面。在那個系列賽前兩戰我也是發揮不好，我說的就是2016年那一次。所以現在我要依靠過往的經驗和學習到的過程，吸取教訓，找到如何在系列賽捲土重來的方法。」厄文說。

「他們前兩場做了該做的事情，所以輪到我們回到自家球場，做我們該做的事情了。我們要持續競爭，必須在這樣的時刻團結在一起。」