NBA／塞爾蒂克隊史奪冠鐵律浮現？泰托姆寫尷尬紀錄
總冠軍賽塞爾蒂克今天再下一城，系列賽以2比0領先獨行俠。根據美媒報導，綠衫軍隊史8次在總冠軍賽2比0開局，最終都奪冠，不過當家球星泰托姆（Jayson Tatum）卻寫尷尬紀錄。
根據美國媒體統計，在波士頓塞爾蒂克隊史上，已有8次在7戰4勝制的總冠軍賽，以2比0的優勢開局，最終都順利奪冠。
最早的一次是1958-59賽季，當時塞爾蒂克就以4比0橫掃明尼亞波利斯湖人（1960年更名為洛杉磯湖人）；最近的一次，則是在2007-08賽季，當時以4比2奪冠，苦主同樣是湖人。
如果今年塞爾蒂克能繼續維持這項「傳統」，就可拿下隊史以及整個聯盟最多的第18座總冠軍獎盃。
只不過塞爾蒂克雖處於連勝狀態，但當家球星泰托姆卻寫下有些尷尬的紀錄。根據統計，泰托姆在今年季後賽得分低於20分的比賽，球隊總計4勝0敗，而他今天全場攻下18分。
另外統計媒體也算出，在今年季後賽，泰托姆單場命中率若低於40%，塞爾蒂克的戰績是6勝0敗。
這似乎說明兩種狀況，一來塞爾蒂克似乎不需要泰托姆專注得分，二來就是說明綠衫軍真的人才濟濟，就算泰托姆失常也照樣能贏球。
泰托姆賽後受訪時也意有所指強調，「我不需要做任何引人注目的事，只要找到空檔的隊友就可以了，我們已經如此接近總冠軍了，那為什麼還要讓我的自尊心或者需要拿多少分這些念頭去影響我？」
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