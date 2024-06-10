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NBA／綠衫軍鎮隊之寶！哈勒戴兩戰0失誤 紀錄直追兩大傳奇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈勒戴(中)前兩戰38分19籃板8助攻0失誤，是1998年的喬丹之後首位有如此表現的球員。 法新社
哈勒戴(中)前兩戰38分19籃板8助攻0失誤，是1998年的喬丹之後首位有如此表現的球員。 法新社

當去年休賽季公鹿放走哈勒戴（Jrue Holiday）讓他輾轉去到波士頓後，不少人認為這將讓塞爾蒂克拿到最重要的一塊奪冠拼圖。而且球團更在今年4月為他奉上4年1.35億美元的延長合約，足見對他的重視。

如今，即將滿34歲的哈勒戴（Jrue Holiday）持續在關鍵戰役展現自己攻守兩端的穩定力量；他在系列賽第2戰奮戰41分鐘，14投11中獨拿26分11籃板3助攻，幫助綠衫軍距離隊史第18座總冠軍僅剩2勝之遙。

根據統計，哈勒戴成為2013年的鄧肯（Tim Duncan）之後，首位在總冠軍賽拿到至少25分10籃板且0失誤的球員；若加上75%以上的命中率，哈勒戴也是1977-78年開始追蹤失誤數據以來唯一一位在總冠軍賽有如此表現的球員。

更可怕的是，前兩戰打完，哈勒戴繳出38分19籃板8助攻0失誤，是1998年的喬丹（Michael Jordan）之後首位在決賽前兩戰拿到這種數據的球員。

無怪乎，昔日綠衫軍奪冠要角柏金斯（Kendrick Perkins）都忍不住感嘆：「哈勒戴當年補足了公鹿奪冠所需的要素，如今他又補上了塞爾蒂克的爭冠拼圖。他今天在攻防兩端的表現都是全隊最佳，這也是綠衫軍給他大合約的原因。」

今年賽季從例行賽到季後賽，當哈勒戴至少拿到14分時，塞爾蒂克的戰績是恐怖34勝1敗，幾乎成了必勝觀察指標。

布朗（Jaylen Brown）賽後直言，哈勒戴就是優秀的典範。「今天能拿下勝利都歸功於他。」

懷特（Derrick White）更是感謝哈勒戴給了自己的幫助。「我已經無法表明我對他的感激之情，他幫助我打出生涯最佳賽季，他大可以盡顯老大姿態，但他卻是幫助我更上層樓。」

儘管塞爾蒂克在前兩戰幾乎完全壓制獨行俠，季後賽9連勝和客場不敗之身更表明了他們很可能不需要再回到主場封王，但老練的哈勒戴仍不敢鬆懈。

「我們任務還沒有完成，2勝0敗並不代表什麼。」哈勒戴說。

NBA季後賽

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