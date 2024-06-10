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NBA／總冠軍賽史上最年輕30分大三元 球隊連敗唐西奇攬責

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇創總冠軍史上首見紀錄，但仍無力挽救獨行俠連敗命運。 法新社
唐西奇創總冠軍史上首見紀錄，但仍無力挽救獨行俠連敗命運。 法新社

原本還傳出有傷勢問題的唐西奇（Luka Doncic），面對強大的塞爾蒂克還是帶傷上陣，他上場42分鐘，21投12中攻下32分11籃板11助攻4抄截，不過也出現多達8次失誤，且8罰僅4中，最終仍是無力挽救獨行俠連敗命運。

根據統計，這是唐西奇生涯季後賽第10次大三元，和「大鳥」柏德（Larry Bird）、朗多（Rajon Rondo）、格林（Draymond Green）並列史上第6多，距離自家總教練基德（Jason Kidd）僅差1次。

目前25歲又101天的唐西奇已經成為總冠軍賽史上最年輕獲得30分外加大三元的球員，但他也加入了詹姆斯（LeBron James）、巴克利（Charles Barkley）、衛斯特（Jerry West）的行列，成為總冠軍賽拿到30分大三元卻落敗的球員。

但球隊面臨2連敗的局面，且兩戰一共輸了25分，即使再多的數據紀錄也難掩唐西奇的無奈。「我認為我的失誤和罰球落空導致了這場比賽的失利。所以我必須在這兩方面做得更好才行。」

被問到對於塞爾蒂克的陣容深度想法，唐西奇也表示：「這就是他們為何會是聯盟戰績第一的原因。他們擁有很多優秀球員，每個人都能挺身而出。」

談到對方的防守施壓，唐西奇則說：「他們的對抗很強。除了一對一防守外，他們今天也嘗試更多協防。他們的防守很出色。」

塞爾蒂克本季季後賽已經取得9連勝，客場目前還沒輸過。被問到回去達拉斯該如何破解對手的進逼，從而扳回一城，唐西奇表示：「多投進一些球、得更多分、把握罰球機會、減少失誤，這就是籃球的根本。」

NBA季後賽

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