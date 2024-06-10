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NBA／對老東家塞爾蒂克12連敗 厄文：對自己有點失望

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
厄文碰「綠衫軍」已吞下12連敗。 美聯社
厄文碰「綠衫軍」已吞下12連敗。 美聯社

曾在塞爾蒂克隊2個賽季的獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving），遇上波士頓老東家特別有「障礙」，連同今天總冠軍賽第2戰以98：105吞敗，他碰「綠衫軍」已吞下12連敗。

「我對自己有點失望，沒能在禁區轉化出更多機會。」今天18投7中拿16分的厄文提到，隊友都希望自己能承擔更多進攻，「不只是減輕唐西奇（Luka Doncic）負擔，也是減輕整個團隊負擔。」

唐西奇今天貢獻32分、11籃板、11助攻，除是個人生涯首度總冠軍賽「大三元」，還成為獨行俠隊史第一位在總冠軍賽締造「大三元」的選手，但個人第10次季後賽「大三」元表現沒能率隊奪勝，7戰4勝制系列賽陷入0：2落後。

「這是為何他們是聯盟第一的團隊，打下第一紀錄，他們有很多優秀球員，基本上，任何人都能打。」唐西奇為今天比賽下了註解。

塞爾蒂克今天只用8人輪替，5人得分達到兩位數，獨行俠得分則是集中在唐西奇身上；持球時間長的唐西奇今天雖有「大三元」成績，但也出現8失誤，一人失誤只比塞爾蒂克全隊失誤少2次。

獨行俠教頭基德（Jason Kidd）強調，輸球不是因為唐西奇，是全隊責任，帶著多處傷勢的唐西奇助隊走到最後一個系列賽，今晚也發揮出色，「遺憾的是，我們沒能克服困難，我們必須找到球員加入唐西奇和厄文的得分行列。」

NBA季後賽

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