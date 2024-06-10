NBA／綠衫軍擊碎獨行俠G2不敗傳說 9連勝續寫隊史紀錄

獨行俠或許是今年季後賽第2戰最能強勢反彈的球隊，一些數據顯示也支持著這樣的逆襲可能性，但面對陣容全面、攻守兼備的塞爾蒂克，即便對手三分魔力消失，獨行俠仍舊無力回天，系列賽苦吞2連敗，也把自己逼入困境。

塞爾蒂克全場三分球39投僅10中，但還是能夠充分掌控局面，沒有留給獨行俠太多追近比分的機會，懷特（Derrick White）最後的關鍵阻攻搭配布朗（Jaylen Brown）的致命切入，一攻一守之間完全展現綠衫軍的強烈奪冠企圖心和巨大實力。值得一提的是，綠衫軍本季在美國時間星期日進行的比賽已經取得13連勝。

此外，加上這場比賽，塞爾蒂克已經在季後賽拿下9連勝，持續刷新隊史紀錄，對戰獨行俠則是拿到6連勝，特別是面對「波士頓死敵」厄文（Kyrie Irving）更是豪取12連勝，也讓獨行俠本季季後賽第2戰不敗傳說直接破滅。

根據統計，NBA總冠軍歷史上取得2比0領先優勢的球隊，36次之中有31次最後奪冠，勝率達到86.1%；若是放大到所有季後賽，系列賽脫穎而出的勝率高達92.1%。

而對獨行俠來說最艱難的地方在於，即使接下來回到主場達拉斯，依然要面臨如何破解綠衫軍攻守一體的麻煩問題，因為本季季後賽，塞爾蒂克在客場沒有輸過，已經取得5連勝。

「泰托姆（Jayson Tatum）的進攻組織、布朗的決策力、哈勒戴（Jrue Holiday）的戰術發動，這支球隊的每個人都對比賽發揮出影響力。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後稱讚全隊的精彩表現，而談起懷特的關鍵火鍋，他更直言，「實在太殘暴了！」

面對第3戰，布朗絲毫沒有被2連勝沖昏頭，他表示球隊仍要強化心態。「剩餘的系列賽，我們必須把自己當成是0比2落後的感覺，全力拚搏。」

獨行俠在2022年季後賽第二輪曾經0比2落後當年同樣拿下64勝的太陽，最後完成大逆轉在搶七大戰勝出。