圖輯／PLG領航猿外線失準 國王搶下總冠軍賽首勝
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，首度打進PLG總冠軍賽的桃園璞園領航猿外線失準，全場三分球25投僅5中，新北國王則有5人得分達到兩位數，其中以李愷諺18分最高，林書豪則有16分、5助攻表現，終場國王以89：82擊敗領航猿，率先拿下總冠軍系列賽首勝。
領航猿一度落後達到23分，雖在第四節打出13：1攻勢，將差距追回到個位數，無奈決勝階段屢投不進，在隊史首場總冠軍賽中吞敗。領航猿主力得分手盧峻翔在國王林書豪嚴防下，全場僅得到6分，全隊則以伯朗的17分最高。
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