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圖輯／PLG領航猿外線失準 國王搶下總冠軍賽首勝

攝影中心／ 記者余承翰／桃園即時報導
領航猿隊總冠軍賽首戰迎接滿場球迷。記者余承翰／攝影
領航猿隊總冠軍賽首戰迎接滿場球迷。記者余承翰／攝影

PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，首度打進PLG總冠軍賽的桃園璞園領航猿外線失準，全場三分球25投僅5中，新北國王則有5人得分達到兩位數，其中以李愷諺18分最高，林書豪則有16分、5助攻表現，終場國王以89：82擊敗領航猿，率先拿下總冠軍系列賽首勝。

領航猿一度落後達到23分，雖在第四節打出13：1攻勢，將差距追回到個位數，無奈決勝階段屢投不進，在隊史首場總冠軍賽中吞敗。領航猿主力得分手盧峻翔在國王林書豪嚴防下，全場僅得到6分，全隊則以伯朗的17分最高。

PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王曼尼高（左）閃過桃園璞園領航猿沃許本（右）防守放進兩分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王曼尼高（左）閃過桃園璞園領航猿沃許本（右）防守放進兩分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王林書豪（中）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王林書豪（中）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王李愷諺在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王李愷諺在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，桃園璞園領航猿球迷在得分時興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，桃園璞園領航猿球迷在得分時興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，桃園璞園領航猿伯朗（右）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，桃園璞園領航猿伯朗（右）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王球員罰球時主場球迷在籃板後方舉牌干擾。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王球員罰球時主場球迷在籃板後方舉牌干擾。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王球迷在得分時興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王球迷在得分時興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，桃園璞園領航猿盧峻翔（左）在新北國王林書豪（右）嚴防下全場僅得6分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，桃園璞園領航猿盧峻翔（左）在新北國王林書豪（右）嚴防下全場僅得6分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，桃園璞園領航猿白曜誠（前）突破防守後反手上籃得分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，桃園璞園領航猿白曜誠（前）突破防守後反手上籃得分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王李愷諺（右）在三分線外跳投得分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王李愷諺（右）在三分線外跳投得分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王林書豪（右二）決勝階段在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王林書豪（右二）決勝階段在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王林書豪（中）撲倒在地保護球權。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，新北國王林書豪（中）撲倒在地保護球權。記者余承翰／攝影

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