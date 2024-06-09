快訊

以軍突襲帶回4人質！最血腥的襲擊之一 哈瑪斯：屠殺反釀部分人質喪命

北市房客砍殺二房東！驚悚「臟器外露」血流一地 犯嫌嚇逃新竹自首

NBA／魯尼下季保障薪資僅300萬美元 勇士重整陣容恐買斷

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
生涯一直待在勇士的魯尼已經到了可能離開的時候。 路透社
生涯一直待在勇士的魯尼已經到了可能離開的時候。 路透社

頂著全聯盟最高薪和巨額豪華稅的勇士，卻無緣打進季後賽，這讓他們很可能要面臨巨大的人士變動，包括合約到期的湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、保羅（Chris Paul）等都可能會離隊或交易出去外，連過去勞苦功高的藍領中鋒魯尼（Kevon Looney）都可能會被裁掉。

魯尼和上述3人情況稍微不同的是，他下個賽季年薪為800萬美元，但如果勇士選擇在自由球員凍結期之前把他裁掉，只需要花費300萬美元，這成了一筆可以考慮的方案。

《The Athletic》記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）也提到，考量到魯尼的受傷情況和年齡，加上狀態下滑，以及新秀傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）的崛起，都讓他禁區支柱的角色愈來愈邊緣，上季場均僅打16.1分鐘，是近4年來最低。

倘若魯尼真的與勇士分道揚鑣，卡瓦卡米認為還是會有球隊會需要他，「魯尼的價碼不會太高，還是有球隊想要他。」

卡瓦卡米提到，像是金塊和馬刺都有可能出價邀請魯尼擔任替補中鋒。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／湖人不願首輪選布朗尼？名記曝用55順位前選都浪費

儘管有著先天性心臟缺陷問題，大學第一年表現也不突出，然而在這個被外界視為選秀小年的時刻，毅然投入NBA選秀的詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）仍是吸引滿滿目光。

圖輯／PLG領航猿外線失準 國王搶下總冠軍賽首勝

PLG總冠軍賽首戰今天在桃園巨蛋點燃戰火，首度打進PLG總冠軍賽的桃園璞園領航猿外線失準，全場三分球25投僅5中，新北國...

NBA／魯尼下季保障薪資僅300萬美元 勇士重整陣容恐買斷

頂著全聯盟最高薪和巨額豪華稅的勇士，卻無緣打進季後賽，這讓他們很可能要面臨巨大的人士變動，包括合約到期的湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、保羅（Chris

NBA／獨行俠首戰慘敗成常態？波爾辛吉斯預期唐西奇將反彈

總冠軍賽首戰慘敗綠衫軍18分的獨行俠，中止客場5連勝，固然曝露了一些問題，但對他們來說，這種情況今年季後賽已是常態。 根據統計，除了西區冠軍賽首戰客場險勝灰狼外，獨行俠其餘3場首戰都落敗，而且一

NBA／馬卡南合約年成「夢想目標」 某匿名總管建議湖人爭取交易

休賽季即將來臨，面臨合約年的猶他爵士明星長人射手馬卡南（Lauri Markkanen）成為眾多球隊的補強目標，而湖人隊可能會是其中之一。根據《The Heavy》記者德凡尼（Sean Deveney

NBA／基德讚布朗是塞爾蒂克最佳球員 泰托姆：休想搞離間計

NBA總冠軍賽第2戰將於台灣時間明天早上8點登場，首戰吞敗的獨行俠隊賽前大打心理戰，教頭基德（Jason Kidd）受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。