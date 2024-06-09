NBA／魯尼下季保障薪資僅300萬美元 勇士重整陣容恐買斷

頂著全聯盟最高薪和巨額豪華稅的勇士，卻無緣打進季後賽，這讓他們很可能要面臨巨大的人士變動，包括合約到期的湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、保羅（Chris Paul）等都可能會離隊或交易出去外，連過去勞苦功高的藍領中鋒魯尼（Kevon Looney）都可能會被裁掉。

魯尼和上述3人情況稍微不同的是，他下個賽季年薪為800萬美元，但如果勇士選擇在自由球員凍結期之前把他裁掉，只需要花費300萬美元，這成了一筆可以考慮的方案。

《The Athletic》記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）也提到，考量到魯尼的受傷情況和年齡，加上狀態下滑，以及新秀傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）的崛起，都讓他禁區支柱的角色愈來愈邊緣，上季場均僅打16.1分鐘，是近4年來最低。

倘若魯尼真的與勇士分道揚鑣，卡瓦卡米認為還是會有球隊會需要他，「魯尼的價碼不會太高，還是有球隊想要他。」

卡瓦卡米提到，像是金塊和馬刺都有可能出價邀請魯尼擔任替補中鋒。