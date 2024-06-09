NBA／獨行俠首戰慘敗成常態？波爾辛吉斯預期唐西奇將反彈

總冠軍賽首戰慘敗綠衫軍18分的獨行俠，中止客場5連勝，固然曝露了一些問題，但對他們來說，這種情況今年季後賽已是常態。

根據統計，除了西區冠軍賽首戰客場險勝灰狼外，獨行俠其餘3場首戰都落敗，而且一共慘輸52分之多；不過前面3輪系列賽的第2戰，獨行俠都拿下勝利，將優勢重新拿到自己手上。若回溯到2006年和2011年的決賽第2戰，獨行俠也都是拿到勝利。

值得一提的是，獨行俠對快艇和對雷霆的首場分別落後29分、25分，加上對綠衫軍最多輸29分，這讓他們成為近25年來第一支在3次系列賽都至少落後25分球隊。

對於這些歷史統計數據，塞爾蒂克自然也不會過度大意，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）即表示：「我們預期唐西奇（Luka Doncic）會有強力反彈。他是最好的球員之一，他能帶動球隊，所以我們必須做好準備。」唐西奇在季後賽輸球後的下一戰場均得分將近35分。

哈勒戴（Jrue Holiday）也認為獨行俠會重新打出侵略性。「他們會投更多三分球，他們有很多出色的綠葉球員，會更展現其影響力，第2戰會是一些激烈的大戰，唐西奇總是會身先士卒帶頭衝刺。」

在觀看了首戰影片後，唐西奇認為球隊必須打得更強悍，施加對手壓力。「我們首場比賽缺少能量，下一場要做得更好才行，特別是比賽開局的時候。」

總教練基德（Jason Kidd）也認為厄文（Kyrie Irving）只是手感不佳沒能把握住投籃機會。「他有不錯的出手機會，只是沒能把球投進。」

美國媒體還特別統計了唐西奇和厄文在季後賽第2戰的成績表現；唐西奇5勝2敗，厄文14勝4敗，兩人合起來勝率達到76%。