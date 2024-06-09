NBA／馬卡南合約年成「夢想目標」 某匿名總管建議湖人爭取交易

休賽季即將來臨，面臨合約年的猶他爵士明星長人射手馬卡南（Lauri Markkanen）成為眾多球隊的補強目標，而湖人隊可能會是其中之一。根據《The Heavy》記者德凡尼（Sean Deveney）的報導，有匿名的NBA總管表示，馬卡南會成為多支球隊的「夢想目標」，包括湖人、尼克和熱火。

馬卡南在本賽季展現了極高的進攻效率，場均上場33.1分鐘，貢獻23.2分、8.2籃板和2.0助攻，投籃命中率達到48.0%，三分命中率則是39.9%。這些數據顯示出他不僅能拉開空間，還能自主創造進攻，是一名全能的前鋒。

湖人隊對於馬卡南的興趣並不令人意外。根據報導，湖人隊將他視為「夢想目標」，希望將他與戴維斯（Anthony Davis）搭配，組成夢幻雙塔。這對湖人來說將是一次重大提升，因為馬卡南的投射能力和進攻技巧可以與戴維斯的內線統治力形成互補，進一步提升湖人的競爭力。

然而，湖人隊要想獲得馬卡南並非易事。根據該名總管的分析，湖人所能提供的最佳交易籌碼是八村壘（Rui Hachimura）、里維斯（Austin Reaves）以及兩枚首輪選秀權。但這個報價並不具備絕對的競爭力，因為包括雷霆、火箭和勇士在內的多支球隊都有可能提供更具吸引力的交易條件。

湖人隊能否成功獲得馬卡南，很大程度上取決於其他球隊對於馬卡南傷病史的考量。如果其他球隊因為擔心他的傷病問題而退縮，湖人的報價可能會脫穎而出。該總管表示，「假如爵士決定不續約馬卡南，湖人必須考慮這筆交易。」

國王明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）先前才完成4年續約協議，價值1.87億美元，該名總管認為，馬卡南可能會拿到稍低一點的金額，大約落在4年1.75億美元。

目前，猶他爵士隊面臨多種選擇。他們可以選擇續約馬卡南，將其視為未來的基石；也可以考慮追求其他球員，例如馬卡南的前隊友拉文（Zach LaVine）或亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）。

馬卡南的未來仍充滿了不確定性，但他的實力和潛力無疑使他成為各隊補強的熱門目標。湖人隊是否能夠成功將他納入陣中，將是這個休賽季的一大看點。無論最終結果如何，馬卡南的去向都將對NBA新賽季的格局產生重要影響。