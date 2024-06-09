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NBA／基德讚布朗是塞爾蒂克最佳球員 泰托姆：休想搞離間計

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰托姆(左)與布朗。 路透社
泰托姆(左)與布朗。 路透社

NBA總冠軍賽第2戰將於台灣時間明天早上8點登場，首戰吞敗的獨行俠隊賽前大打心理戰，教頭基德（Jason Kidd）受訪時兩度提到布朗（Jaylen Brown）是「綠衫軍」最佳球員，不過被點名的主角布朗和今年入選年度第一隊泰托姆（Jayson Tatum）都「冷處理」。

基德球員時期曾3度打進總冠軍賽，2011年更和獨行俠前身的小牛高捧總冠軍，今年是首次以總教練身份重回總冠軍賽。這起「心理戰」事件起源是有記者詢問要防守布朗為何如此有難度，基德帶著笑容回答說，布朗攻守兩端表現都很優異，且是整個季後賽都如此，還奪下東區決賽MVP，是「他們最佳球員」。

基德的發言沒多久就傳到塞爾蒂克休息室，布朗和泰托姆不約而同表示，對基德的說法沒興趣理會，布朗直白說：「我沒回應。」他還被追問，基德是否想離間他和泰托姆，他回說：「我不確定，但我們極度專注在自己角色和工作上，我們都很無私，泰托姆一直有高水準表現，我尊敬他也向他致敬。」

「現在，這時間點，我們要不習一切代價奪勝，不能讓外界任何解讀影響彼此。」布朗說。

泰托姆補充，籃球是團隊運動，沒有布朗的綠衫軍不可能走到這一步，許多球員也是同樣重要，「我們也知道有人試圖離間我們，我猜這是很明智的事情，或是試圖做的事情。」泰托姆強調，近年來遇過很多次類似狀況，有人會說其中一人該被交易，或是誰優於誰，並不是第一次遇到。

NBA季後賽

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