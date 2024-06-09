NBA／華裔中鋒周志豪選秀聲勢漲 美媒建議湖人可用17順位選
今年NCAA錦標賽表現優異的加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey），被賦予「小姚明」的稱號。近期他除了去多倫多暴龍參加試訓外，也將會前往湖人進行測試。
7呎4吋高的周志豪本季在普度大學場均攻下25.2分、12.2籃板、2助攻和2.2阻攻，命中率62.3%，幫助球隊一路殺到冠軍賽，並在尋求連霸的康乃狄克大學面臨狂砍37分10籃板，寫下罕見紀錄，可惜球隊最終是不敵對手。
在最新一期ESPN選秀模擬中，周志豪已經升至第16順位，顯示出強勁的選秀行情。有選秀專家預測，周志豪的選秀順位可能會落在第9到第19之間，包括灰熊、爵士、公牛、雷霆、拓荒者、熱火、湖人和暴龍在內的多支球隊都對他表達興趣。
長期隨隊湖人的資深記者布哈（Jovan Buha）則透露，如果湖人不交易手上第17順位選秀權，那麼選走周志豪會是最好的選擇。
至於可能入主湖人的康乃狄克大學主帥赫爾利（Dan Hurley）也是高度評價了周志豪的潛力，認為他有能力成為一名出色的NBA球員。
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