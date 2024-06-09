快訊

黃仁勳旋風不靈？三大法人開心下車 黃來台兩周合計大賣1300億

NBA／華裔中鋒周志豪選秀聲勢漲 美媒建議湖人可用17順位選

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
7呎4吋的周志豪選秀聲勢看帳。 路透社
7呎4吋的周志豪選秀聲勢看帳。 路透社

今年NCAA錦標賽表現優異的加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey），被賦予「小姚明」的稱號。近期他除了去多倫多暴龍參加試訓外，也將會前往湖人進行測試。

7呎4吋高的周志豪本季在普度大學場均攻下25.2分、12.2籃板、2助攻和2.2阻攻，命中率62.3%，幫助球隊一路殺到冠軍賽，並在尋求連霸的康乃狄克大學面臨狂砍37分10籃板，寫下罕見紀錄，可惜球隊最終是不敵對手。

在最新一期ESPN選秀模擬中，周志豪已經升至第16順位，顯示出強勁的選秀行情。有選秀專家預測，周志豪的選秀順位可能會落在第9到第19之間，包括灰熊、爵士、公牛、雷霆、拓荒者、熱火、湖人和暴龍在內的多支球隊都對他表達興趣。

長期隨隊湖人的資深記者布哈（Jovan Buha）則透露，如果湖人不交易手上第17順位選秀權，那麼選走周志豪會是最好的選擇。

至於可能入主湖人的康乃狄克大學主帥赫爾利（Dan Hurley）也是高度評價了周志豪的潛力，認為他有能力成為一名出色的NBA球員。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／湖人不願首輪選布朗尼？名記曝用55順位前選都浪費

儘管有著先天性心臟缺陷問題，大學第一年表現也不突出，然而在這個被外界視為選秀小年的時刻，毅然投入NBA選秀的詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）仍是吸引滿滿目光。

NBA／基德讚布朗是塞爾蒂克最佳球員 泰托姆：休想搞離間計

NBA總冠軍賽第2戰將於台灣時間明天早上8點登場，首戰吞敗的獨行俠隊賽前大打心理戰，教頭基德（Jason Kidd）受訪...

NBA／華裔中鋒周志豪選秀聲勢漲 美媒建議湖人可用17順位選

今年NCAA錦標賽表現優異的加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey），被賦予「小姚明」的稱號。近期他除了去多倫多暴龍參加試訓外，也將會前往湖人進行測試。 7呎4吋高的周志豪本季在普度大學場均攻

WNBA／美國夢幻女籃公佈奧運12人 超人氣新秀克拉克落選引熱議

美國夢幻女籃公佈了巴黎奧運12人名單，但超人氣新秀克拉克（Caitlin Clark）的落選卻引發了議論。 克拉克本季登頂成為NCAA一級聯賽歷史得分王，並帶領愛荷華大學一路直闖最後四強，這也讓

NBA／千億富翁彭博提供資金 助攻A-Rod收購灰狼經營權

前紐約洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）正試圖拿到明尼蘇達灰狼的大部分股權，這件球隊經營權易主事件在近日引發關注。 根據

NBA／美媒曝詹姆斯未干預選帥過程 盼湖人更著眼未來發展

近日，洛杉磯湖人隊積極尋找新任總教練，康乃狄克大學主教練赫爾利（Dan Hurley）成為了熱門人選之一。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報道，湖人會向赫爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。