WNBA／美國夢幻女籃公佈奧運12人 超人氣新秀克拉克落選引熱議

美國夢幻女籃公佈了巴黎奧運12人名單，但超人氣新秀克拉克（Caitlin Clark）的落選卻引發了議論。

克拉克本季登頂成為NCAA一級聯賽歷史得分王，並帶領愛荷華大學一路直闖最後四強，這也讓當時的她無法分心參與美國女籃的集訓。之後克拉克毫無懸念以狀元之姿加入印地安納狂熱，持續掀起全美熱潮，吸引大量球迷，更帶動了整體WNBA票房。

針對於克拉克的落選，美國女籃委員會主席里佐蒂（Jennifer Rizzotti）拒絕評論。但即便少了這位吸睛無數的超人氣新秀，美國女籃陣容依舊強大。

克拉克的魅力吸引廣大粉絲。 美聯社

由五屆奧運金牌得主老將陶樂西（Diana Taurasi）領軍，他在鳳凰城水星的隊友格里娜（Brittney Griner）也是被俄羅斯拘留後的首次國際賽場亮相。

此外，名單中還包括史都華（Breanna Stewart）、威爾森（A'ja Wilson）、柯莉爾（Napheesa Collier）、洛伊德（Jewell Loyd）和葛蕾（Chelsea Gray）。普拉姆（Kelsey Plum）和楊恩（Jackie Young）這兩位在2021年東京奧運幫助美國贏得首屆3x3金牌的好手也在名單之列。

至於首次入選奧運的成員則有湯瑪斯（Alyssa Thomas）、與勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）上演三分球大戰的神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）、以及庫珀（Kahleah Copper），這三人均在2022年幫助美國女籃贏得世界盃冠軍。

THE 2024 USA WOMEN'S OLYMPIC BASKETBALL TEAM IS STACKED 🤩



The roster is according to multiple reports. pic.twitter.com/6YQZCgcbRP — ESPN (@espn) 2024年6月8日

根據《今日美國》報導，克拉克落選的原因之一很可能是擔心她在眾星雲集的奧運成員中如果上場時間受限，將進而引發百萬粉絲的不滿。若導致球隊內部出現這種負面情緒，恐怕也會影響球隊整體發揮。

另一方面，克拉克新秀賽季雖有場均16.8分6.3助攻5.3籃板的表現，還寫下WNBA史上最快達成200分50助攻的紀錄，但高失誤率也是一大隱憂，每場比賽失誤多達5.6次，媒體指出這或許也是他無法入選國家隊的原因之一。

美國女籃自1996年亞特蘭大奧運會以來，已經達成金牌7連霸，期間累積55連勝，世界各國難攖其鋒。今年巴黎奧運，美國隊在小組賽將分別迎戰日本、比利時和德國。