NBA／湖人不願首輪選布朗尼？名記曝用55順位前選都浪費

儘管有著先天性心臟缺陷問題，大學第一年表現也不突出，然而在這個被外界視為選秀小年的時刻，毅然投入NBA選秀的詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）仍是吸引滿滿目光。在媒體推波助瀾之下，加上他本身在測試賽和球隊試訓中也獲得好評，選秀態勢似乎也有升高的趨勢。

不過根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，雖然布朗尼在太陽試訓時表現出色，但湖人並不打算用本身的首輪第17順位選擇他。沃納羅斯基更點出，NBA多支球隊，包括湖人隊在內，並不認為選中布朗尼是簽下他父親詹姆斯的關鍵。

「據我所知，湖人隊不會考慮在第17順位選走布朗尼，也沒有理由要在第17順位選他。如果你想在第55順位之前選中他，你可以想辦法提升順位，但這只是浪費選秀權價值而已。」

布朗尼在大學期間只打了一個賽季，場均4.8分、2.8籃板、2.1助攻，總共出賽25次，6次先發。他在聯合試訓後為湖人和太陽進行了試訓，並拒絕了其他多支球隊的邀請，顯示出對這兩支球隊的興趣。

根據最新的模擬選秀，布朗尼可能會在第55順位被湖人選走。