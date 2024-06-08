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NBA／千億富翁彭博提供資金 助攻A-Rod收購灰狼經營權

聯合新聞網／ 綜合外電報導
前大聯盟球星羅德里奎茲(右)有望入主灰狼。 美聯社
前大聯盟球星羅德里奎茲(右)有望入主灰狼。 美聯社

前紐約洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）正試圖拿到明尼蘇達灰狼的大部分股權，這件球隊經營權易主事件在近日引發關注。

根據報導，羅德里奎茲與洛爾目前擁有灰狼隊40%的股份，並正在與現任老闆泰勒（Glen Taylor）進行法律鬥爭，試圖獲得另外40%的股權。

2021年，兩方以15億美元的球隊估值達成了購買協議，但泰勒在今年3月取消了這筆交易案，理由是羅德里奎茲和洛爾未能在合約規定的截止日期前履行相應義務。

美國媒體報導指出，交易失敗的部分原因在於羅德里奎茲和洛爾有意縮減灰狼隊的團隊總薪資。這一計劃旨在讓灰狼隊從需要繳納豪華稅變成可獲得稅收分配的球隊，但泰勒認為這勢必將削弱球隊的爭冠能力。

灰狼本季打出「後賈奈特（Kevin Garnett）」時代的最佳戰績，被外界看好有衝擊總冠軍的實力。然而，隨著新秀紅利結束，灰狼下個賽季擁有3名頂薪球員，團隊總薪資將暴衝到將近2億美元，成了豪華稅大戶。羅德里奎茲和洛爾所提出的縮減薪資計劃可能導致主力球員的流失，這也是泰勒拒絕出售股份的原因之一。

對此，羅德里奎茲與洛爾表示異議，稱他們在3月27日截止日期前提交了6億美元的承諾函，以獲得80%的股權。兩人還有機會在2025年3月之前購買剩餘的20%股份。

前紐約市長彭博(前)是全球第12大富豪。 美聯社
前紐約市長彭博(前)是全球第12大富豪。 美聯社

而為了更快推動交易的完成，身價些微超過輝達執行長黃仁勳的前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）將會加入投資者行列。彭博目前擁有超過1060億美元的身價，是全球第12位富豪。

透過彭博的資金支持，羅德里奎茲和洛爾完全可以立即進行超過3億美元的投資，從而買斷泰勒的股份。

現階段灰狼隊的股權交易仍存在諸多變數。雖然羅德里奎茲和洛爾在法律上堅持自己履行了合約義務，但他們縮減球隊薪資的計劃卻引發了爭議。「金主爸爸」彭博的加入或許能為交易帶來新的轉機，但如何平衡球隊的財務健康和競爭力仍是未來必須面對且解決的重要課題。

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