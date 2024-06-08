聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／塞爾蒂克總冠軍賽首戰狂勝獨行俠 收視連兩年下滑
塞爾蒂克在總冠軍賽首戰展現王者姿態，甫開賽就全面壓制獨行俠，即使第三節一度被追近，依然能夠重新調整步伐，進而拉開20分差距，提前收下比賽。
不過雙方戰況呈現一面倒，連帶也影響了整個收視情況。根據統計，首戰全美觀看人數為1099萬，相較於上季金塊與熱火首戰的1158萬，下降了5%；也比2022年塞爾蒂克與勇士首戰1190萬低了8%。
這個數字則是高於2020年湖人熱火與2021年公鹿太陽的首戰；前者僅741萬人觀看，公鹿太陽首戰為856萬。
受到觀看比賽方式改變的影響，NBA總冠軍賽首戰已經連續6年收視人數低於1400萬，這是聯盟自2003年到2009年以來最長紀錄。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
▪ 總冠軍賽開打！ 波爾辛吉斯歸隊飆20分 塞爾蒂克痛宰獨行俠先開胡 掌握最新系列賽戰況
▶▶▶這裡看即時比分與數據統計
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言