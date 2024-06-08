NBA／塞爾蒂克總冠軍賽首戰狂勝獨行俠 收視連兩年下滑

塞爾蒂克在總冠軍賽首戰展現王者姿態，甫開賽就全面壓制獨行俠，即使第三節一度被追近，依然能夠重新調整步伐，進而拉開20分差距，提前收下比賽。

不過雙方戰況呈現一面倒，連帶也影響了整個收視情況。根據統計，首戰全美觀看人數為1099萬，相較於上季金塊與熱火首戰的1158萬，下降了5%；也比2022年塞爾蒂克與勇士首戰1190萬低了8%。

這個數字則是高於2020年湖人熱火與2021年公鹿太陽的首戰；前者僅741萬人觀看，公鹿太陽首戰為856萬。

受到觀看比賽方式改變的影響，NBA總冠軍賽首戰已經連續6年收視人數低於1400萬，這是聯盟自2003年到2009年以來最長紀錄。