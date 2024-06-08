NBA／G1突破分球率飆高 泰托姆低命中率反成塞爾蒂克不敗密碼

「我緊張地就像是第一天上學的小孩，能夠重回總冠軍賽舞台感覺很棒。」儘管2022年已經體驗過總冠軍賽的廝殺，但再次征戰的泰托姆（Jayson Tatum）也坦言自己仍難掩緊張情緒。

這種氣氛似乎也反射到泰托姆首戰進攻端的發揮，雖然是全隊最多的16次出手但命中率僅有37.5%，只比7投盡墨的普里查德（Payton Pritchard）好。但由於布朗（Jaylen Brown）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）持續攻城掠地，鐵衛雙人組也穩定輸出，塞爾蒂克早早拉開比分，也在第三節挺住獨行俠的反撲，最終以18之差大勝

泰托姆雖然進攻端掙扎，還出現多達6次失誤，但也有11籃板跟5助攻的貢獻。數據顯示，泰托姆的突破分球率達到61.1%，而他在例行賽這個數字僅25.2%。顯然他在面對獨行俠的針對性防守時，沒有特別強行出手，選擇透過傳球來破解。

"Jayson Tatum gets carried"

"Jayson Tatum if he didn't have a super team"

"Jayson Tatum is along for the ride"



Compilation of Jayson Tatum's on-ball gravity. Letting Dallas know he's got a squad. Do what you can to help your team win. Thats the objective every night pic.twitter.com/S6GzXY1pzS — 𝕊𝕙𝕒𝕏 (@knicks_hive) 2024年6月7日

作為對照，布朗在例行賽的突破分球率為33.7%，到了季後賽則是下降到27.5%。

「人們都想看到我每晚拿下35分，但就比賽而言，有很多面向和得分一樣重要，也有很多我可以去影響比賽的方式。」泰托姆說。

不過對綠衫軍球迷來說，泰托姆少出手一點，甚至命中率差一些可能不見得是壞事。在今年季後賽中，當泰托姆的投籃命中率低於4成時，綠衫軍戰績是5勝0敗，且這5場他的籃板都達雙位數。

戰力強大的塞爾蒂克如預期般首場比賽告捷，但全隊上下包括泰托姆在內都不敢掉以輕心。「贏得首戰的感覺很棒，但兩年前我們也是拿下第一場勝利，但之後的結局大家都知道。所以我們還有很多工作要做。」