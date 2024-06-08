NBA／G1突破分球率飆高 泰托姆低命中率反成塞爾蒂克不敗密碼
「我緊張地就像是第一天上學的小孩，能夠重回總冠軍賽舞台感覺很棒。」儘管2022年已經體驗過總冠軍賽的廝殺，但再次征戰的泰托姆（Jayson Tatum）也坦言自己仍難掩緊張情緒。
這種氣氛似乎也反射到泰托姆首戰進攻端的發揮，雖然是全隊最多的16次出手但命中率僅有37.5%，只比7投盡墨的普里查德（Payton Pritchard）好。但由於布朗（Jaylen Brown）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）持續攻城掠地，鐵衛雙人組也穩定輸出，塞爾蒂克早早拉開比分，也在第三節挺住獨行俠的反撲，最終以18之差大勝
泰托姆雖然進攻端掙扎，還出現多達6次失誤，但也有11籃板跟5助攻的貢獻。數據顯示，泰托姆的突破分球率達到61.1%，而他在例行賽這個數字僅25.2%。顯然他在面對獨行俠的針對性防守時，沒有特別強行出手，選擇透過傳球來破解。
作為對照，布朗在例行賽的突破分球率為33.7%，到了季後賽則是下降到27.5%。
「人們都想看到我每晚拿下35分，但就比賽而言，有很多面向和得分一樣重要，也有很多我可以去影響比賽的方式。」泰托姆說。
不過對綠衫軍球迷來說，泰托姆少出手一點，甚至命中率差一些可能不見得是壞事。在今年季後賽中，當泰托姆的投籃命中率低於4成時，綠衫軍戰績是5勝0敗，且這5場他的籃板都達雙位數。
戰力強大的塞爾蒂克如預期般首場比賽告捷，但全隊上下包括泰托姆在內都不敢掉以輕心。「贏得首戰的感覺很棒，但兩年前我們也是拿下第一場勝利，但之後的結局大家都知道。所以我們還有很多工作要做。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言