NBA／湖人搶主帥誠意滿滿 傳開給赫爾利8年1億美元合約

就在洛杉磯湖人拋出有意延攬康乃狄克大學主帥赫爾利（Dan Hurley）後，這位率隊達成久違NCAA連霸大業的冠軍教頭，瞬間成了各界關注的焦點。

由於赫爾利去年已經和學校簽下6年3210萬美元的恤約協議，據了解，紫金軍團為了挖人可說是誠意滿滿，開出8年1億美元的超級價碼。

報導指出，赫爾利將在今天與老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）、總管佩林卡（Rob Pelinka）進行會面，並做出最後決定。

美國媒體認為，儘管赫爾利的新合約讓他成為NCAA主帥的前3高薪，但面對NBA傳統名門勁旅的銀彈攻勢和強力邀約，確實是不容易拒絕。但仍是要看雙方會面的討論而定。

如果真是開出8年1億美元的價碼，沒有任何NBA執教經驗的赫爾利將會創下史上總教練合約金額第2高紀錄，僅次於熱火史波史特拉（Erik Spoelstra）的8年1.2億美元，壓過馬刺波波維奇（Gregg Popovich）的5年8000萬美元、活塞威廉斯（Monty Williams）6年7850萬美元、快艇泰隆魯（Tyronn Lue）5年7000萬美元。