足球／國小世界盃北田激戰 水里國小淘汰去年冠軍

由教育部體育署主辦的112學年度國小足球世界盃足球賽，在最初報名的782支隊伍中，經過各區的預賽以及複賽共男、女組各16支脫穎而出，並在今天起展開全國總決賽，力爭冠軍獎盃。

去年的男子組冠軍台中協和國小今天擊敗台北和平實小順利晉級，但女子組花蓮東里國小籤運不順，16強首輪遇上第一屆冠軍南投水里國小，不幸以1 : 2敗北慘遭淘汰。

南投水里國小總教練顧見福賽後激動表示，自從首屆冠軍以來，歷經主力畢業、戰力嚴重下滑，成績始終只能維持在勉強擠進前8強，但學校及家長並沒放棄讓這批熱愛足球的小女孩失去夢想，近年厲兵秣馬，苦練防守反擊、加強防守強度及更穩定的控球能力，並建立訓練系統，也邀請畢業的學姊們回校幫忙指導，針對每位球員的特性安排適合的位置，尤其是邊線突破打法，讓對手在防守上吃了不少苦頭，很高興辛苦有了成果。

顧見福教練強調，要在國小世界盃踢進女子16強並不容易，因為比賽越到最後越有不同強度的對手，所以要把握晉級後能學習的機會。

水里國小隊長谷恩蕍被教練認為是這場比賽的勝負關鍵球員之一，她表示賽前教練叮嚀她防守不能疏忽、也不要漏人，控制比賽進攻節奏。而5年級的學妹谷彤也被教練賦予重任，在防守反擊時要全力衝刺盤球進攻，而她們表示很滿意自己的表現也達到教練交付的任務。

前國腳張涵率領的台北公館國小始終是這盃賽16強的常客，今天也以5：2擊敗苗栗的象鼻國小，張涵賽後表示，開賽受到天氣悶熱影響，球員始終放不開，直到踢進第一球後士氣大增才逐漸拉開差距取勝。