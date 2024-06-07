快訊

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這家醫院旁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／國小世界盃北田激戰 水里國小淘汰去年冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南投水里國小進球後球員相擁慶賀。圖／迷你足球協會提供
南投水里國小進球後球員相擁慶賀。圖／迷你足球協會提供

由教育部體育署主辦的112學年度國小足球世界盃足球賽，在最初報名的782支隊伍中，經過各區的預賽以及複賽共男、女組各16支脫穎而出，並在今天起展開全國總決賽，力爭冠軍獎盃。

去年的男子組冠軍台中協和國小今天擊敗台北和平實小順利晉級，但女子組花蓮東里國小籤運不順，16強首輪遇上第一屆冠軍南投水里國小，不幸以1 : 2敗北慘遭淘汰。

南投水里國小總教練顧見福賽後激動表示，自從首屆冠軍以來，歷經主力畢業、戰力嚴重下滑，成績始終只能維持在勉強擠進前8強，但學校及家長並沒放棄讓這批熱愛足球的小女孩失去夢想，近年厲兵秣馬，苦練防守反擊、加強防守強度及更穩定的控球能力，並建立訓練系統，也邀請畢業的學姊們回校幫忙指導，針對每位球員的特性安排適合的位置，尤其是邊線突破打法，讓對手在防守上吃了不少苦頭，很高興辛苦有了成果。

顧見福教練強調，要在國小世界盃踢進女子16強並不容易，因為比賽越到最後越有不同強度的對手，所以要把握晉級後能學習的機會。

水里國小隊長谷恩蕍被教練認為是這場比賽的勝負關鍵球員之一，她表示賽前教練叮嚀她防守不能疏忽、也不要漏人，控制比賽進攻節奏。而5年級的學妹谷彤也被教練賦予重任，在防守反擊時要全力衝刺盤球進攻，而她們表示很滿意自己的表現也達到教練交付的任務。

前國腳張涵率領的台北公館國小始終是這盃賽16強的常客，今天也以5：2擊敗苗栗的象鼻國小，張涵賽後表示，開賽受到天氣悶熱影響，球員始終放不開，直到踢進第一球後士氣大增才逐漸拉開差距取勝。

張涵認為國小世界盃一直是全國小學球隊最受矚目也是備受期待的大型重要賽事，透過補助方案能與來自全國四面八方不同強度的球隊交手，不僅能開拓視野也能結交到新朋友，同時也能在畢業前享受高強度賽事的饗宴。

南投水里國小隊長谷恩蕍（右）。圖／迷你足球協會提供
南投水里國小隊長谷恩蕍（右）。圖／迷你足球協會提供

NBA季後賽

延伸閱讀

香港3人涉嫌侮辱國歌 足球場上被捕

創業之星選秀…12強晉級 24日舉辦決選

足球／主場進球掛零 中華隊教頭點出進攻質量要提升

足球／主場再失守 中華隊世界盃資格賽0：3不敵阿曼

相關新聞

NBA／塞爾蒂克本季37次至少贏15分 唐西奇：他們太會投三分

休息10天的塞爾蒂克在總冠軍賽首戰沒有因此丟掉手感，反而正常展現出全聯盟三分火力最兇猛的球隊風格，上半場就命中11顆三分球直接摧毀獨行俠防線，整場比賽三分球42投16中，全隊7人至少命中2顆外線。

NBA／首戰1助攻創生涯季後賽新低 唐西奇：專注下一場

總冠軍賽首戰，獨行俠以18分之差敗給塞爾蒂克，延續了主帥基德在系列賽首戰敗多於勝的傳統。當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖然拿下30分10籃板，但受制於對手的封鎖，全場竟只傳出1次助攻，寫下生

NBA／一持球就被噓！厄文僅拿12分 苦吞對戰綠衫軍11連敗

NBA總冠軍賽今天點燃戰火，首場比賽塞爾蒂克隊在主場以107：89大勝獨行俠隊，不僅系列賽搶先開胡，今天手感不佳僅拿下1...

NBA／戰老東家兩樣情 波爾辛吉斯鬆口氣、厄文稱已習慣

儘管在季後賽首輪與熱火的系列賽中就因為傷勢問題導致缺席了10場的賽事，但塞爾蒂克隊明星前鋒波爾辛吉斯（Kristaps ...

足球／國小世界盃北田激戰 水里國小淘汰去年冠軍

由教育部體育署主辦的112學年度國小足球世界盃足球賽，在最初報名的782支隊伍中，經過各區的預賽以及複賽共男、女組各16...

NBA／綠衫軍封鎖獨行俠 泰托姆：想在這打球就得投入防守

塞爾蒂克今天在總冠軍賽首戰主場擊敗獨行俠，取得季後賽8連勝，超越1986年7連勝隊史最長紀錄。 整場比賽綠衫軍最多領先29分，最終以18分之差大勝，其中關鍵除了本身的外線火力外，防守端的表現更是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。