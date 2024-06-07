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足球／國小世界盃北田激戰 水里國小淘汰去年冠軍
由教育部體育署主辦的112學年度國小足球世界盃足球賽，在最初報名的782支隊伍中，經過各區的預賽以及複賽共男、女組各16支脫穎而出，並在今天起展開全國總決賽，力爭冠軍獎盃。
去年的男子組冠軍台中協和國小今天擊敗台北和平實小順利晉級，但女子組花蓮東里國小籤運不順，16強首輪遇上第一屆冠軍南投水里國小，不幸以1 : 2敗北慘遭淘汰。
南投水里國小總教練顧見福賽後激動表示，自從首屆冠軍以來，歷經主力畢業、戰力嚴重下滑，成績始終只能維持在勉強擠進前8強，但學校及家長並沒放棄讓這批熱愛足球的小女孩失去夢想，近年厲兵秣馬，苦練防守反擊、加強防守強度及更穩定的控球能力，並建立訓練系統，也邀請畢業的學姊們回校幫忙指導，針對每位球員的特性安排適合的位置，尤其是邊線突破打法，讓對手在防守上吃了不少苦頭，很高興辛苦有了成果。
顧見福教練強調，要在國小世界盃踢進女子16強並不容易，因為比賽越到最後越有不同強度的對手，所以要把握晉級後能學習的機會。
水里國小隊長谷恩蕍被教練認為是這場比賽的勝負關鍵球員之一，她表示賽前教練叮嚀她防守不能疏忽、也不要漏人，控制比賽進攻節奏。而5年級的學妹谷彤也被教練賦予重任，在防守反擊時要全力衝刺盤球進攻，而她們表示很滿意自己的表現也達到教練交付的任務。
前國腳張涵率領的台北公館國小始終是這盃賽16強的常客，今天也以5：2擊敗苗栗的象鼻國小，張涵賽後表示，開賽受到天氣悶熱影響，球員始終放不開，直到踢進第一球後士氣大增才逐漸拉開差距取勝。
張涵認為國小世界盃一直是全國小學球隊最受矚目也是備受期待的大型重要賽事，透過補助方案能與來自全國四面八方不同強度的球隊交手，不僅能開拓視野也能結交到新朋友，同時也能在畢業前享受高強度賽事的饗宴。
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