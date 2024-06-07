NBA／綠衫軍封鎖獨行俠 泰托姆：想在這打球就得投入防守

塞爾蒂克今天在總冠軍賽首戰主場擊敗獨行俠，取得季後賽8連勝，超越1986年7連勝隊史最長紀錄。

整場比賽綠衫軍最多領先29分，最終以18分之差大勝，其中關鍵除了本身的外線火力外，防守端的表現更是有目共睹。獨行俠全場僅拿到89分，一共傳出9次助攻，幾乎是難以串聯攻勢。

賽後談到球隊的防守表現，哈勒戴（Jrue Holiday）表示面對唐西奇（Luka Doncic）都是採取一對一模式，不動用包夾。「球隊能用不同的球員去防守，每個人的防守方式都不一樣；有些人很有侵略性，有些不是，我認為甚至是我們陣中的白人球員都能夠挺身防守。希望我們能繼續做下去。」

哈勒戴認為球隊即便歷經長時間休息，仍是渴望比賽。「我們上場就是要打出強度」。

Like all season long, the @celtics defense held strong, holding the Mavs to just 89 points 💪🚫



Watch all 9 of their blocks from the Game 1 W ⤵️ pic.twitter.com/rHe8ENZQbg — NBA (@NBA) 2024年6月7日

泰托姆（Jayson Tatum）也說道，想要在塞爾蒂克打球，就必須要投入防守。「我們球隊的特別之處在於，我們在防守端不需要那種需要掩護隱藏的球員。」

至於布朗（Jaylen Brown）則認為在防守唐西奇方面還可以做得更好。「唐西奇依然拿下30分10籃板，所以我們仍需要拿出更好的防守。所有人都知道，防守是全隊的職責，我們今晚的運氣也不錯。」