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NBA／西班牙男籃備戰奧運資格賽 22人陣容名單公佈

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
拿下2022年歐錦賽冠軍的西班牙男籃，想要爭取連續7屆奧運參賽資格。 路透社
拿下2022年歐錦賽冠軍的西班牙男籃，想要爭取連續7屆奧運參賽資格。 路透社

隨著2024年巴黎奧運籃球資格賽即將到來，欲爭取最後4張門票的列強也積極備戰。西班牙男籃今天公佈了22人陣容名單，老將魯比歐（Ricky Rubio）由於心理健康問題為列入其中，而由另一位老將費南德茲（Rudy Fernandez）領銜，陣中也有兩名NBA現役球員。

名單如下：費南德茲、加魯巴（Usman Garuba）、艾爾達瑪（Santi Aldama）、阿比尼斯（Alex Abrines）、魯爾（Sergio Llull）、W.厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）、J.厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）、阿巴爾德（Alberto Abalde）、布里蘇埃拉（Dario Brizuela）、布朗（Lorenzo Brown）、迪亞茲（Alberto Diaz）、賈西亞（Sergi Garcia）、圭拉（Fran Guerra）、阿羅斯特吉（Xabi Lopez-Arostegui）、努耶茲（Juan Nunez）、帕拉（Joel Parra）、普拉迪利亞（Jaime Pradilla）、波多（Josep Puerto）、薩爾沃（Miquel Salvo）、希瑪（Yankuba Sima）、維塞多（Edgar Vicedo）、尤斯塔（Santi Yusta）。

對於魯比歐的缺席，老大哥加索（Pau Gasol）也表達能夠理解並尊重他的決定。「這是他做出的決定，我們必須給予他尊重，並且支持他。」西班牙男籃從2000年雪梨奧運開始，已經連續6屆參與奧運，贏得2面銀牌和1面銅牌，上屆東京奧運則是取得第6名。

巴黎奧運籃球資格賽將在7月2日到7日期間分為4個賽區進行，分別是西班牙、拉脫維亞、希臘、波多黎各；每個區有6個國家分為兩組打小組賽，分組前兩名進行淘汰賽，競爭唯一一個名額。

希臘賽區：

A 組：斯洛維尼亞、紐西蘭、克羅埃西亞

B 組：埃及、希臘、多明尼加

西班牙賽區：

A 組：黎巴嫩、安哥拉、西班牙

B 組：芬蘭、波蘭、巴哈馬

拉脫維亞賽區：

A 組：喬治亞、菲律賓、拉脫維亞

B 組：巴西、喀麥隆、蒙特內哥羅

波多黎各賽區

A 組：墨西哥、象牙海岸、立陶宛

B 組：義大利、波多黎各、巴林

目前確定拿到奧運門票的8個國家為美國、塞爾維亞、德國、加拿大、澳洲、日本、南蘇丹，以及東道主法國。

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