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NBA／首戰1助攻創生涯季後賽新低 唐西奇：專注下一場

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇整場比賽僅送出1次助攻。 歐新社
唐西奇整場比賽僅送出1次助攻。 歐新社

總冠軍賽首戰，獨行俠以18分之差敗給塞爾蒂克，延續了主帥基德在系列賽首戰敗多於勝的傳統。當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖然拿下30分10籃板，但受制於對手的封鎖，全場竟只傳出1次助攻，寫下生涯季後賽單場助攻新低紀錄。

數據統計顯示，唐西奇全場至少出手25次只送出1次助攻，是總冠軍賽第10位出現這種數據的球員，前一位正好就是2011年的諾維茨基（Dirk Nowitzki）。不過，唐西奇也是1999年的鄧肯（Tim Duncan）之後，生涯總冠軍賽首秀就有至少30分10籃板演出的球員

唐西奇的傳球難以串聯全隊，加上厄文（Kyrie Irving）也僅有2次助攻，兩大進攻發動機停擺的結果，導致獨行俠全隊僅有9次助攻；包含例行賽在內，塞爾蒂克前一次能把對手助攻數壓在個位數，已經要追溯到2010年2月19日對拓荒者的比賽。

賽後談到首戰挫敗，唐西奇表示仍是要專注於下一場比賽。「我認為我們今天投籃機會還不錯，只是球沒有投進。第一場比賽已經結束，我們必須觀看影片，看看有哪些地方做錯，專注於下一戰。我們要一場一場的打。」

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