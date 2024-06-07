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NBA／塞爾蒂克本季37次至少贏15分 唐西奇：他們太會投三分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塞爾蒂克用強勁外圍火力痛擊了獨行俠。 路透社
塞爾蒂克用強勁外圍火力痛擊了獨行俠。 路透社

休息10天的塞爾蒂克在總冠軍賽首戰沒有因此丟掉手感，反而正常展現出全聯盟三分火力最兇猛的球隊風格，上半場就命中11顆三分球直接摧毀獨行俠防線，整場比賽三分球42投16中，全隊7人至少命中2顆外線。

「對方是全聯盟最好的三分投射大隊，有時候你真的很難限制他們，尤其當他們排出5個都能砍外線的球員時，」唐西奇（Luka Doncic）賽後表示，「顯然我們仍需要在進攻端創造更多機會，我們在攻守兩端也必須做得更好才行。」

塞爾蒂克整場比賽最多贏到29分，以18分之差搶下總冠軍賽首場勝利。這是他們本季第37次至少贏15分，成為史上第8支有如此表現的球隊。值得一提的是，先前7支球隊中有6隊最終拿下總冠軍

數據統計，贏得總冠軍賽首戰主場的球隊有79%機率可以拿下總冠軍，對於尋求隊史第18冠的塞爾蒂克來說，這自然是好的開始。

拿到全隊最高22分外加3抄截3阻攻的布朗（Jaylen Brown）賽後表示，勝利只是一時，必須要趕快著眼下一戰。「我們不能慶祝這場勝利，我們要忘掉這場，專注於為下一場比賽做好準備，一場一場拿下來。」

NBA季後賽

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