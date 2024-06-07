NBA／反駁搭檔唐西奇有心結 波爾辛吉斯：對獨行俠無敵意

總冠軍賽正好面對昔日效力過的獨行俠，許多媒體賽前都會關注波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與唐西奇（Luka Doncic）的關係，以及他與達拉斯的恩怨情仇。然而不僅是唐西奇反駁了這樣的說法，波爾辛吉斯也直言自己對於前東家並沒有敵意。

「我們當初一起搭檔的效果並不完美，沒有取得成功，就是這樣而已。我相信他們沒有敵意，我這邊當然也不會有。我認為不應該有這樣的情緒。」波爾辛吉斯說。

在波爾辛吉斯效力達拉斯期間，球隊兩度在記後賽首輪被快艇淘汰，他更面臨到膝傷問題，3個賽季下來一共只打了134場就被球隊交易。波爾辛吉斯也坦言，一開始他在扮演副手角色上有點難以適應。

「並不是所有事情都是不好的，我們有過很美好的時刻，」波爾辛吉斯表示，「我知道當時有很多休息室內部不和的傳言，但都僅止於謠傳。」

至於唐西奇對於兩人之間的心結摩擦也是有所反駁。「我不清楚為何當初我們搭配沒有成功，我們都還年輕，雖然嘗試過，但就是行不通。所以我們只能選擇繼續向前邁進。」