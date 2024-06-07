快訊

快樂老太太／不再當「聽話」媳婦！ 這30年是什麼讓三成女性退出照顧現場

邱瓈寬哭了！ 母喪靈堂外駐足3分鐘「哭到鼻子紅」

超幸運！特斯拉國道衝破護欄、高空墜地解體起火 車內2人輕傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／波爾辛吉斯歸隊飆20分 塞爾蒂克痛宰獨行俠先開胡

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克在主場痛宰獨行俠，輕鬆拿下首戰勝利。 美聯社
塞爾蒂克在主場痛宰獨行俠，輕鬆拿下首戰勝利。 美聯社

NBA總冠軍賽今天點燃戰火，綠衫軍塞爾蒂克迎回季後賽連續10場因傷缺陣的明星大前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），而他也在攻守兩端繳出亮眼成績單，僅上場21分鐘就進帳20分、6籃板、3阻攻，幫助塞爾蒂克一度領先達到29分，最終塞爾蒂克也以107：89在冠軍賽搶先開胡。

在東區冠軍賽將溜馬橫掃出局後休息了9天的塞爾蒂克，今天迎回今年季後賽首輪打到一半就傷退的波爾辛吉斯，生涯首度站上總冠軍賽舞台的他，儘管復出首戰在教練團的保護下受到上場時間限制，但首節替補上陣後他隨即有亮眼表現，在第一節5次出手命中4球拿下11分另外送出2記火鍋，幫助塞爾蒂克在第一節後段拉出一波23：5的攻勢，取得37：20領先。

在波爾辛吉斯的優異發揮下，上半場塞爾蒂克也攻守兩端都成功壓制獨行俠，上半場塞爾蒂克團隊救投進11顆三分球、送出15次助攻，其中波爾辛吉斯和布朗得分都來到雙位數，反觀獨行俠今天卻受制於綠衫軍防守，上半場僅有唐西奇獨挑大樑拿下17分，全隊也僅有5次助攻，在西區冠軍賽時流暢的攻勢完全受阻，讓塞爾蒂克在第二節後段一度領先達到29分。

易籃後獨行俠在唐西奇領軍下展開反撲，一度追到僅剩8分差距，不過塞爾蒂克布朗挺身而出，領軍打出一波14：0的反擊，讓獨行俠的反撲功虧一簣，三節打完獨行俠還是以20分落後。

第四節兩隊依舊維持在20分上下的差距，讓獨行俠決定將唐西奇、厄文等主力提前退場休息，最終塞爾蒂克就在全隊6人得分上雙，其中布朗攻下22分、6籃板、3抄截、3阻攻，以及波爾辛吉斯20分、6籃板、3阻攻領軍下，以18分差距擊敗獨行俠，收下冠軍賽首勝，至於獨行俠今天則以唐西奇拿下30分、10籃板最佳，但他全場僅送出1次助攻，創下季後賽生涯新低。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／波爾辛吉斯回歸火力四射 塞爾蒂克半場轟垮獨行俠

對尬前東家的命運巧合 厄文和波爾辛吉斯各是奪冠關鍵

首戰即終戰？塞爾蒂克「以攻制攻」 掌控獨行俠先決條件

NBA／遭爆與波爾辛吉斯不和 唐西奇：我只和帕森斯聊過2次

相關新聞

NBA／波爾辛吉斯歸隊飆20分 塞爾蒂克痛宰獨行俠先開胡

NBA總冠軍賽今天點燃戰火，綠衫軍塞爾蒂克迎回季後賽連續10場因傷缺陣的明星大前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porz...

NBA／一持球就被噓！厄文僅拿12分 苦吞對戰綠衫軍11連敗

NBA總冠軍賽今天點燃戰火，首場比賽塞爾蒂克隊在主場以107：89大勝獨行俠隊，不僅系列賽搶先開胡，今天手感不佳僅拿下1...

NBA／ESPN票選史上最強FMVP表現！16年詹姆斯力壓93年喬丹

美國知名運動媒體《ESPN》近日在IG上再度發起了「張飛打岳飛」的投漂活動，票選史上最強的FIMVP表現，結果2016年帶領騎士逆轉73勝勇士贏得隊史首冠的詹姆斯（LeBron James），最後票數

NBA／不當靠爸族！傳布朗尼已為太陽試訓且表現出色

先前傳出太陽有意用首輪第22順位，選進詹皇大兒子布朗尼（Bronny James）。據太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）報導，布朗尼已為太陽進行試訓，表現出色。 蘭金指出，布朗尼進行很

NBA／反駁搭檔唐西奇有心結 波爾辛吉斯：對獨行俠無敵意

總冠軍賽正好面對昔日效力過的獨行俠，許多媒體賽前都會關注波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與唐西奇（Luka Doncic）的關係，以及他與達拉斯的恩怨情仇。然而不僅是唐西奇反駁了這樣

NBA／波爾辛吉斯回歸火力四射 塞爾蒂克半場轟垮獨行俠

季後賽首輪受傷缺席多達10場比賽的的波士頓中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），今天總冠軍賽首戰回歸宛如猛虎出閘，替補出賽上半場9投7中包含兩記三分球，狂砍18分，幫助球隊取得21分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。