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NBA／ESPN票選史上最強FMVP表現！16年詹姆斯力壓93年喬丹
美國知名運動媒體《ESPN》近日在IG上再度發起了「張飛打岳飛」的投漂活動，票選史上最強的FIMVP表現，結果2016年帶領騎士逆轉73勝勇士贏得隊史首冠的詹姆斯（LeBron James），最後票數力壓1993年的喬丹（Michael Jordan），問鼎冠軍寶座。
《ESPN》以雙邊對決樹狀圖的形式，列出8個對戰組合供球迷投票，1993年以場均41分率領公牛三連霸的喬丹，擊敗2000年的歐尼爾（Shaquille O'Neal），而2016年創下史上首見決賽1比3逆轉秀的詹姆斯則是擊敗2006年的韋德（Dwyane Wade），兩人無意外在最後進行對決。
最終詹姆斯獲得4.8萬票，擊敗喬丹的3.3萬票，成為球迷心中最強的FMVP表現。
詹姆斯在2016年7場大戰繳出場均29.7分11.3籃板8.9助攻2.6抄截2.3阻攻的超全面數據；至於喬丹在1993年則是以場均41分包括連4場破40分的空前表現，帶領公牛完成三連霸。
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