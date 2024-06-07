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NBA／不當靠爸族！傳布朗尼已為太陽試訓且表現出色

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼。 美聯社
布朗尼。 美聯社

先前傳出太陽有意用首輪第22順位，選進詹皇大兒子布朗尼（Bronny James）。據太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）報導，布朗尼已為太陽進行試訓，表現出色。

蘭金指出，布朗尼進行很棒的試訓，太陽讓球員們進行各種測試，重點是投籃。除布朗尼外，維拉諾瓦大學後衛阿姆斯壯（Mark Armstrong）和西維吉尼後衛巴特爾（RaeQuan Battle）也在試訓中表現優異。

蘭金提到，阿姆斯壯投籃表現令人印象深刻，他本季在NCAA出賽34場，平均8.4分2.3籃板2.4助攻，三分命中率只有28.2%。巴特爾出賽22場，平均16.1分4.0籃板0.7助攻，三分命中率33.9%。

布朗尼只出賽25場，平均只有4.8分2.8籃板2.1助攻，三分命中率只有26.7%，不過他的防守能力獲得一些專家肯定。

Bronny James LeBron James 太陽

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