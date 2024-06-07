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NBA／波爾辛吉斯回歸火力四射 塞爾蒂克半場轟垮獨行俠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾辛吉斯外線狂飆。 美聯社
波爾辛吉斯外線狂飆。 美聯社

季後賽首輪受傷缺席多達10場比賽的的波士頓中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），今天總冠軍賽首戰回歸宛如猛虎出閘，替補出賽上半場9投7中包含兩記三分球，狂砍18分，幫助球隊取得21分領先優勢，狠狠給了對手下馬威。

東區冠軍賽橫掃對手的綠衫軍雖然休息長達10天，手感顯然沒有受到影響，上半場團隊繳出54.5%的投籃命中率，更狂轟11記三分球，可說是完全摧毀獨行俠的防線，一度領先多達29分。

塞爾蒂克上場8人之中有7人拿到分數，除了波爾辛吉斯外，布朗（Jaylen Brown）進帳13分，泰托姆（Jayson Tatum）和懷特（Derrick White）也各拿8分；獨行俠僅靠唐西奇（Luka Doncic）苦撐，他拿下17分。

根據統計，獨行俠和塞爾蒂克在歷史上一共交手86次，塞爾蒂克取得46勝40敗的優勢，且在最近雙方4次對決中均拿下勝利。

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