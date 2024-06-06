NBA／如何限制獨行俠厄文進攻？哈勒戴：只能祈禱

西區冠軍賽前，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）放話要守死獨行俠球星厄文（Kyrie Irving），結果厄文場均27分，攜手唐西奇（Luka Doncic）5戰淘汰灰狼。塞爾蒂克明天將和獨行俠展開總冠軍賽G1，綠衫軍後衛哈勒戴（Jrue Holiday）被問到如何限制厄文時，他做出巧妙回應。

獨行俠雙星唐西奇和厄文被譽為進攻火力最強後場；塞爾蒂克哈勒戴與懷特（Derrick White）則被視為最強後場防線，兩人都入選年度防守第2隊。值得一提的是，哈勒戴東區冠軍賽面對溜馬時，上演致勝抄截，2021年效力公鹿時，也曾在總冠軍賽G5關鍵時刻抄走太陽球星布克（Devin Booker）手中的球，鎖定比賽勝利。

厄文擁有華麗的進攻手段，哈勒戴則是最具代表性的防守型後衛，不過當被問到如何防守時，哈勒戴只說，「祈禱。」他接著補充說明，「讓他眼前都是防守者，就算他是強硬的投籃手，也能盡可能讓他投籃變困難。」

厄文過去與塞爾蒂克有許多恩怨，自從踩踏綠衫軍主場Logo事件後，厄文效力的球隊面對綠衫軍苦吞10連敗，厄文與波士頓球迷的互動，將成為比賽看點之一。