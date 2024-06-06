NBA／想成為綠衫軍傳奇就必須奪冠！泰托姆打算享受當下

塞爾蒂克例行賽豪取64勝，今年季後賽目前只輸2場，接下來要在總冠軍賽對決獨行俠。綠衫軍一哥泰托姆（Jayson Tatum）坦言有爭冠壓力，但會試著享受當下。

塞爾蒂克2022年闖進總冠軍賽，卻不敵勇士，無緣隊史第18冠追平湖人。今年綠衫軍捲土重來，泰托姆受訪時表示，「有很多偉大球員穿過這件球衣，我們全隊都很榮幸能追隨他們腳步，踏上他們鋪好的道路，實現我們的夢想。」

泰托姆認為如果想成為綠衫軍偉大球星，必須拿下冠軍，但他也強調自己不會想像未來，「試著享受當下，我們一定會有壓力，但這是總冠軍賽，一定會非常有趣。這是我第2次有機會爭冠，會和隊友及家人們享受這一刻。」

「我注意力會集中在比賽，在高水準上競爭，明天終於能上場比賽，享受樂趣上場打球，做我喜歡的事」泰托姆說。